[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

작성 2025.09.03
1. 김정은, 딸 주애와 베이징 도착…오늘(3일) 오전 열병식

김정은 북한 국무위원장이 딸 김주애와 함께 전용열차로 전승절 행사가 열리는 베이징에 도착했습니다. 북중러 정상은 톈안먼 광장 망루에 함께 올라 역대 최대 규모로 진행되는 열병식을 참관할 예정입니다.

2. '계엄 해제 표결 방해 의혹' 추경호 압수수색

내란특검팀이 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 추경호 전 국민의힘 원내대표를 압수수색 했습니다. 계엄 선포 전 김용현 당시 국방장관과 통화한 조지연 의원도 함께 압수수색을 받았습니다.

3. 강릉 저수율 14.1%…식수난 삼척 산간마을까지

최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉 오봉 저수지의 저수율이 14.1%로 더 떨어졌습니다. 식수난은 주변 동해안까지 확산해서 삼척 산간 마을 22곳도 식수가 끊겼습니다.

4. 해킹 17일 동안 몰랐다…결제 정보 노린 듯

온라인 결제서버가 해킹된 롯데카드가 해킹 사실을 17일 동안 알지 못했던 것으로 드러났습니다. 금융당국은 해커가 탈취하려던 정보가 카드 정보를 포함한 온라인 결제 요청 내역인 것으로 추정하고 있습니다.
