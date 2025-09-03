뉴스

프랑스 국민배우 드파르디외, 성폭행 혐의로 또 법정행

정준호 기자
작성 2025.09.03 03:32 조회수
프랑스 국민배우 드파르디외, 성폭행 혐의로 또 법정행
▲ 프랑스 배우 제라르 드파르디외

프랑스 국민배우 제라르 드파르디외가 여배우 성폭행 혐의로 또다시 법정에 서게 됐습니다.

프랑스 BFM TV는 사건 관계자를 인용해 드파르디외가 파리 형사 법원에 회부돼 재판받게 됐다고 2일(현지시간) 전했습니다.

드파르디외는 2018년 8월 자신의 파리 자택에서 두 차례에 걸쳐 배우 샤를로트 아르누를 성폭행한 혐의를 받습니다.

아르누는 드파르디외에게 성폭행당한 후 고소했으나 2019년 6월 경찰과 검찰 수사 단계에서 충분한 증거를 찾지 못해 후속 조치 없이 종결 처리됐습니다.

이후 아르누가 예심 판사에게 직접 고소장을 제출해 정식 수사가 진행돼 왔습니다.

아르누는 인스타그램에 올린 메시지에서 "7년간 공포와 지옥 같은 시간이었다. 이번 결정은 일종의 사법적 진실을 바로잡은 것"이라며 "너무 큰 일이라 실감이 잘 나지 않지만 안도감을 느낀다"고 적었습니다.

드파르디외는 그간 아르누의 피해 주장에 "합의된 관계였다"는 식으로 혐의를 부인했습니다.

앞서 드파르디외는 지난 5월 영화 스태프들을 성추행한 혐의로 1심에서 징역형 집행유예 판결을 받았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
정준호 기자 사진
정준호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

