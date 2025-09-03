[친절한 경제] 불안감에 치솟는 금값…4월 최고가 경신

<앵커>



수요일 친절한 경제 오늘(3일)도 경제부 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 요새 금이랑 은값이 꽤 많이 올랐나 보죠?



<기자>



일단 국내 금값부터 보면, 어제 기준으로 순금 한 돈 살 때 68만 3천 원을 기록했는데요.



일주일 전보다 2만 4천 원 올랐습니다.



국제 금값이 사상 최고치를 찍으면서 국내 금값을 끌어올리고 있는 겁니다.



금 선물 가격이 사상 최고치를 기록한데 이어, 현물가격도 아시아 시장에서 최고가를 다시 썼는데요.



국제 금 현물가격을 보면 어제 아시아 시장에서 3천508.73달러로 전 거래일 대비 0.9% 상승했는데요.



온스당 3천500달러를 돌파하면서 지난 4월 세워진 최고가를 경신한 겁니다.



어제만 이렇게 오른 게 아니죠.



금 현물가격은 올해 들어서만 30% 이상 급등했는데요.



주요 원자재 가운데 최고의 투자 수익률을 보이고 있습니다.



전날 밤 선물 가격도 사상 최고치를 기록했습니다.



1일 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물가격이 온스당 3천557.3달러까지 치솟았는데요.



지난 4월 이후 4개월 만입니다.



온스로 계속 얘기하니까 감이 안 오실 텐데요.



이걸 한 돈 기준으로 계산해 보면, 약 60만 원 정도 됩니다.



은 가격은 더 크게 올랐습니다.



어제 온스당 41.73달러를 넘어서면서 2011년 이후 처음으로 40달러를 웃돌았습니다.



은값은 올해 들어서만 40% 넘게 오른 것으로 나타났습니다.



<앵커>



그런데 금이랑 은이 왜 이렇게 오르고 있는 건가요?



<기자>



일단 미 연준이 이번 달 18일 기준금리를 발표하게 되는데요.



기준금리를 인하할 거라는 기대감이 금, 은 가격을 밀어 올리고 있습니다.



왜 기준금리를 내리는데 금, 은 가격이 올라가냐, 특히 금은 전통적으로 정치, 경제 불안 시기의 대표적 안전자산으로 분류되죠.



지금 미국 상황을 보면, 물가에 있어서 그리 크게 자유롭지 않습니다.



연준의 인플레이션 목표치인 2%를 웃돌고 있는 상황인데요.



이럴 때 무리하게 금리 인하를 하게 되면 시중에 돈이 풀리게 되고, 그럼 또다시 물가가 올라갈 수 있습니다.



이렇게 되면 지금 경기도 안 좋은 데다가, 물가가 상승하는 스태그플레이션이 올 수 있고요.



달러화 가치도 떨어지면서 전 세계적으로 경제적 충격이 가해질 수 있습니다.



또 지금 미 연준이 어떤 상황이냐, 트럼프 미국 대통령이 금리 인하를 요구하며 연준을 강하게 압박하고 있거든요.



트럼프 대통령은 그간 파월 의장을 공개적으로 비판하는가 하면, 내년 5월에 파월 의장 임기가 끝나면 자기 입맛에 맞는 인사를 후임으로 앉힐 거란 의지를 내비치고 있는데요.



이런 모습조차 중앙은행의 독립성이 약해질 거라는 우려를 키우면서 달러화에 대한 신뢰를 떨어뜨리게 되면서 불확실성을 더 키우게 됩니다.



또 여기에 상호관세가 위법이라는 결정도 나왔죠.



미 관세정책으로 인한 시장 불확실성도 길어지고 있고요.



여기에 지정학적인 긴장 여전히 이어지고 있는데요.



우크라이나 종전 합의도 난항을 겪고 있습니다.



즉, 이렇게 불안할 때 금을 안 찾을 이유가 없다, 이렇게 정리할 수 있겠습니다.



<앵커>



말씀하신 불확실성들은 당분간 이어질 거라고 봐야 할 테니까 금값 상승도 계속 이어질 거라고 봐야겠네요?



<기자>



전문가들은 단기적으로 금값과 은값 강세가 이어질 가능성이 높다고 했는데요.



전문가 의견 한번 직접 들어보시겠습니다.



[박상현/iM증권 수석전문위원 : 최근 미국 고용지표가 흔들리고 있는 상황에서 오는 금요일에 발표될 8월 미국 고용보고서가 추가적으로 약하게 나왔을 경우, 금리 인하 기대감 자체가 상당히 부상할 수 있는 부분이고요. 이런 부분들이 금 가격, 은 가격의 추가적인 상승동력으로 작용할 것….]



또 세계 각국 중앙은행들이 금 매입에 나서고 있는 것도 금값 지지 요인이 되고 있는데요.



세계금협회 조사를 봐도, 전 세계 71개 중앙은행 가운데 76%가 앞으로 5년 내 "금 보유 비중을 확대한다"고 답했는데요.



정치, 경제적 불확실성 리스크 때문에 많은 국가들이 금으로 자산을 분산하려는 전략이라는 분석입니다.



이런 분위기 속에 뱅크오브아메리카는 금값 전망을 4천 달러까지 열어뒀고요.



씨티그룹은 앞으로 1년 내에 은값이 43달러 선까지 오를 것이라고 내다봤습니다.



다만, 금리 인하 기대감이나 국제 정세 불안이 이미 가격에 반영된 만큼 금값, 은값 추가 상승은 제한적일 수 있다는 분석도 있으니까, 투자에 유의하셔야겠습니다.