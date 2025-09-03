[단독] 추경호 차량까지 압수수색…'표결 방해' 본격 수사

<앵커>



내란특검팀이 비상계엄 해제 표결을 방해한 의혹에 대한 수사를 본격화하고 있습니다. 특검팀은 추경호 전 국민의힘 원내대표의 집과 사무실 그리고 차량까지 전격 압수수색했습니다.



편광현 기자의 보도입니다.



<기자>



추경호 의원의 서울 자택 지하주차장으로 내란특검팀 관계자들이 들이닥칩니다.



[내란특검 관계자 (어제) : 영장이기 때문에 잠깐 물러서 주시겠습니까?]



자택 압수수색을 마친 뒤 추 의원 개인 차량에 대한 수색에 나선 것입니다.



내란특검팀은 어제(2일) 오전 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원의 서울 자택과 지역구 사무실 등을 압수수색 했습니다.



개인 휴대전화와 차량까지 압수대상에 포함됐는데, 자료 확보 대상 기간은 추 의원이 원내대표로 선출된 지난 2024년 5월 9일부터 어제까지인 것으로 파악됐습니다.



특검팀은 추 의원이 계엄 당일 밤 의총 장소를 바꿔가며 계엄 해제 표결을 방해하는 방식으로 내란에 가담한 것으로 보고, 내란 중요임무 종사와 직권남용 혐의를 적용했습니다.



특검팀은 지난달 말 국회 본청 CCTV를 압수한 데 이어, 국회 관계자들을 소환조사하면서 계엄 해제 표결 과정을 상당 부분 재구성한 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 계엄 선포 5시간 전 김용현 당시 국방장관과 40초가량 통화하고 계엄 선포 뒤에는 추 의원과 함께 있었던 조지연 국민의힘 의원의 국회 의원실도 압수수색 했습니다.



이에 대해 추 의원은 SNS를 통해 국민 앞에 떳떳하기에 숨길 것도 피할 것도 없다며 누구에게도 계엄 해제 표결 불참을 권유한 적이 없다고 밝혔습니다.



특검팀은 압수물 분석을 마무리하는 대로 추 의원을 소환할 방침입니다.



(영상취재 : 신동환·김승태, 영상편집 : 신세은)