'화성-20형' 첫 언급…미사일·파병 부각 의도는?

<앵커>



김정은 위원장은 중국 방문 직전, 미사일 생산 공장과 연구소를 잇따라 방문했습니다. 특히 북한은 신형 대륙간탄도미사일인 '화성 20형' 개발 계획도 처음으로 공개했습니다.



무슨 의도가 있는 것인지 김수영 기자가 분석했습니다.



<기자>



조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 그제(1일) 중국으로 떠나기 직전, 미사일 총국 산하 연구소를 찾았다고 보도했습니다.



탄소섬유를 활용한 신형 고체 연료 엔진을 살펴봤는데, 이 엔진은 대륙간탄도미사일 '화성 19형'과 차세대 '화성 20형'에 이용될 계획이라고 밝혔습니다.



북한의 대륙간탄도미사일 시험발사는 지난해 10월, 미국 본토까지도 사거리가 나오는 '화성 19형'이 마지막이었습니다.



1년도 채 안 돼 '화성 20형'을 개발하고 있다는 사실을 처음으로 공개한 것입니다.



이보다 하루 앞서 김 위원장은 군수기업소를 방문해 북한판 이스칸데르로 추정되는 단거리 미사일 생산 공정도 점검했습니다.



김 위원장이 방중을 앞두고 보란 듯이 미사일 능력을 과시한 것은 미국과 중국을 겨냥한 거라는 분석입니다.



[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 핵 국가로서의 위상을 갖고 있다는 것을 미국에게 발신하는 의미가 있고, 중국이나 러시아와 어깨를 나란히 하는 동북아에서 중요한 전략적 지위를 갖게 됐다, 상징적으로 보여주기 위한 행보라고 볼 수 있겠죠.]



방중 사흘 전에는 러시아에 파병된 북한 군인들 영상을 또 한 번 공개했습니다.



[조선중앙TV : 이역만리 전장으로 떠날 제(때) 사랑하는 부모 처자의 바래움(배웅)도 성대한 환송의식도 없었다.]



북한군의 희생을 강조하면서 러시아를 향해 '청구서'를 들이민 거라는 해석이 나옵니다.



국가정보원은 어제 국회 보고를 통해 파병 북한군 사망자가 지난 4월에는 600명 수준이었지만, 현재는 2천여 명으로 추산된다고 밝혔습니다.



또 '3차 러시아 파병'이 계획된 6천 명 가운데 전투공병 1천 명이 최근 러시아에 도착한 것으로 파악됐다고 전했습니다.



(영상편집 : 채철호)