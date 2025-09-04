뉴스

"그냥 한번 나가보자" 했는데... 시벨리우스 콩쿠르 한국인 2연속 우승ㅣ바이올리니스트 박수예 [커튼콜 278]

김수현 문화전문기자
"그냥 한번 나가보자" 했는데... 시벨리우스 콩쿠르 한국인 2연속 우승ㅣ바이올리니스트 박수예 [커튼콜 278]
 
 커튼콜 278회의 주인공은 지난 5월 핀란드에서 열린 제13회 장 시벨리우스 국제 바이올린 콩쿠르에서 우승한 바이올리니스트 박수예입니다. 보통은 콩쿠르 수상을 발판으로 음반 발매와 공연 기회를 얻게 되지만, 박수예는 '역주행'을 했습니다. 2017년 16살의 나이에 녹음한 파가니니의 24개 카프리스 음반을 시작으로, 이미 여러 장의 음반을 내고 활발하게 활동 중에 콩쿠르에서 우승했으니까요. 
 박수예는 어떤 마음으로 콩쿠르에 참가했을까요? 콩쿠르의 의미, 치열했던 경연 현장 뒷이야기, 유학 생활의 애환, 새 음반 이야기 등등 진솔한 음악과 삶 이야기 나눠봤습니다. 박수예는 13살 때 받은 금반지 선물을 잊을 수 없다고 하는데요, 이 반지에 담긴 사연도 들어봤습니다. 

♬ Sibelius Violin Competition Finals 2025 中 J. Sibelius- Violin Concerto in d minor, op. 47 V. 박수예, O. 헬싱키 필하모닉 오케스트라
♬ M. Bruch_ Violin Concerto No.1 in g minor, Op.26 C. 송민규, V. 박수예
♬ E. Elgar - Salut d'amour, Op.12 V. 박수예, P.김홍기
♬ Beethoven Sonata for Violin and Piano No.1 in D Major, Op.12/1 V. 박수예, P.박영성

진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 바이올리니스트 박수예 l 글·편집 : 김은혜 PD
사진 및 영상 제공출처 : AREENA, MOC PRODUCTION, 금호아트홀, 수성아트피아

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
