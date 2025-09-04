"그냥 한번 나가보자" 했는데... 시벨리우스 콩쿠르 한국인 2연속 우승ㅣ바이올리니스트 박수예 [커튼콜 278]

박수예는 어떤 마음으로 콩쿠르에 참가했을까요? 콩쿠르의 의미, 치열했던 경연 현장 뒷이야기, 유학 생활의 애환, 새 음반 이야기 등등 진솔한 음악과 삶 이야기 나눠봤습니다. 박수예는 13살 때 받은 금반지 선물을 잊을 수 없다고 하는데요, 이 반지에 담긴 사연도 들어봤습니다.
♬ Sibelius Violin Competition Finals 2025 中 J. Sibelius- Violin Concerto in d minor, op. 47 V. 박수예, O. 헬싱키 필하모닉 오케스트라
♬ M. Bruch_ Violin Concerto No.1 in g minor, Op.26 C. 송민규, V. 박수예
♬ E. Elgar - Salut d'amour, Op.12 V. 박수예, P.김홍기
♬ Beethoven Sonata for Violin and Piano No.1 in D Major, Op.12/1 V. 박수예, P.박영성
진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 바이올리니스트 박수예 l 글·편집 : 김은혜 PD
사진 및 영상 제공출처 : AREENA, MOC PRODUCTION, 금호아트홀, 수성아트피아
