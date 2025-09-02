"초선은 가만히 있어""사과해!"…간사 선임 놓고 격돌

<앵커>



오늘(2일) 국회 법제사법위원회에선 나경원 의원을 국민의힘 간사로 선임하는 문제를 두고, 여야가 격하게 충돌했습니다. 여야 의원들 사이에서 고성이 오가는 가운데, 초선은 가만히 앉아있으라는 나 의원의 발언에 범여권 의원들이 강하게 반발하기도 했습니다.



배준우 기자입니다.



<기자>



국회 법제사법위원장 전체회의.



민주당 소속 6선 추미애 위원장과 국민의힘 법사위 간사로 내정된 5선 나경원 의원이 악수하는가 싶더니, 회의장은 이내 고성으로 뒤덮였습니다.



국민의힘이 요구하는 나 의원 간사 선임 안건을 추 위원장이 상정하지 않고, 다른 안건을 처리하려 하자 국민의힘이 막아선 겁니다.



[곽규택/국민의힘 의원 : 토론을 해야 할 거 아니에요, 지금! 이게 뭐 하는 거예요, 지금!]



여야 의원들은 위원장석으로 몰려갔고,



[추미애/국회 법제사법위원장 : 자, 제자리로 돌아가시기 바랍니다. 제자리로 돌아가시기 바랍니다.]



민주당 초선 이성윤 의원이 '들어가라'고 외치자 나 의원은 이렇게 되받았습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 초선은 가만히 앉아 있어. 아무것도 모르면서. 아무것도 모르면서 앉아 있어.]



[박은정/조국혁신당 의원 : 나경원 의원님, 사과하세요! 내가 초선 의원인데 사과하시라고!]



민주당 의원들은 윤석열 전 대통령에 대한 공수처의 체포영장 집행 시도 때 나 의원이 당시 대통령 관저 앞에 갔던 사실 등을 거론하면서 나 의원 간사 선임을 반대했습니다.



[장경태/민주당 의원 : 내란 앞잡이에 준하는 나경원 의원이 어떻게 이 법사위에 간사를 한단 말입니까.]



나 의원은 민주당 박범계 의원이 패스트트랙 충돌 사건으로 재판을 받고 있는 사례를 내세우면서 이렇게 반박했습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 피고인 6년 하는 박범계 의원도 법무부 장관, 법사위 간사 다 했습니다.]



국민의힘은 여야 간사 선임은 원만하게 협의해 온 게 관례였다며 추 위원장의 사과를 요구했지만 추 위원장은 사과하지 않았습니다.



그러자 국민의힘 의원들은 단체로 회의장을 떠났고, 검찰 관련 공청회 안건 등을 처리한 뒤, 법사위는 산회했습니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 전민규)