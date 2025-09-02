뉴스

"XXX야" 들려온 욕설 발칵…"많이들 쓰는데" 집안도 훔쳐본다

이태권 기자
작성 2025.09.02 20:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

일부 중국산 로봇 청소기 제품이, 외부 해킹에 취약한 걸로 확인됐습니다. 외부에서 카메라를 강제로 켜고 촬영하는 건 물론, 이렇게 찍은 집 내부 사진과 영상을 실시간으로 전송할 수도 있었습니다.

이태권 기자가 취재했습니다.

<기자>

지난해 10월, 해외 SNS에 올라온 중국산 로봇청소기 '에코백스' 영상입니다.

문턱을 넘어가던 청소기에서 갑자기 욕설이 흘러나옵니다.

[이 XXX야, XXXX하겠다.]

누군가가 청소기를 해킹한 뒤 욕을 한 것으로 추정됩니다.

한 국제 해킹 대회에선 해당 제품을 해킹해 집안을 들여다보는 영상이 공개되기도 했습니다.

[최현수/서울 양천구 : 지인들도 많이 쓰는데 저는 그 로봇청소기가 중국산 같은 경우에는 해킹을 당한다는 얘기가 많아서, 걱정이 돼서 지금 안 쓰고 있고.]

한국소비자원과 인터넷진흥원이 국내 판매 중인 6개 로봇청소기의 보안 실태를 점검했습니다.

중국산 3개 제품은 청소기를 제어하는 모바일 앱의 인증 절차가 부실해, 제3자의 불법적인 접근이 가능했습니다.

구체적으로 '에코백스'와 '나르왈' 제품은, 청소기가 촬영한 집 내부 사진과 영상을 해커가 마음만 먹으면 별도 인증 없이 클라우드 서버에서 조회하거나 빼낼 수 있었습니다.

드리미 제품은 제3자가 사용자로부터 일부 권한만 공유받아도, 카메라를 강제로 작동시켜 찍히는 영상을 실시간으로 확인할 수 있었습니다.

[최윤선/한국인터넷진흥원 디지털제품인증팀장 : 청소 기능만 공유를 했는데 이제 뭔가 해킹을 통해서 카메라를 강제 활성화할 수 있었다.]

이름과 이메일, 핸드폰 번호 등 개인정보를 확인하는 것도 가능했습니다.

국내 시장 점유율 1위인 중국 로보락 제품도 비밀번호 보안 강도가 낮은 미비점이 확인됐습니다.

소비자원은 문제로 지적된 부분은 업체들이 권고를 수용해 개선 조치가 이뤄졌다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 이승열, 디자인 : 전유근)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지