'나토 3종 세트' 서희건설 회장·사위 동시 소환

<앵커>



김건희 특검팀은 오늘(2일) 이른바 나토 3종 세트를 김건희 여사에게 건넸다고 자수한 이봉관 서희건설 회장을 불러 조사했습니다. 취재 기자 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다.



전연남 기자, 이봉관 회장에 대한 특검팀 대면 조사는 오늘이 처음인데 조사 어떻게 진행됐습니까?



<기자>



네, 서희건설 이봉관 회장이 특검에 모습을 드러낸 건 오늘 오전 10시쯤입니다.



휠체어에 탄 채 나타난 이 회장은 취재진 질문에 답하지 않았습니다.



[이봉관/서희건설 회장 : ((김건희 여사에게) 6천2백만 원 목걸이 직접 주신 거 맞나요?) …….]



이 회장은 대선 직후인 지난 2022년 3월 김 여사에게 6천만 원대 반클리프 아펠 목걸이와 브로치, 귀걸이 등 이른바 '나토 3종 세트'를 건네고, 맏사위 박성근 전 검사의 공직 진출을 청탁한 혐의를 받습니다.



특검팀은 이 회장을 상대로 귀금속 제공 및 청탁 경위 등을 조사했는데, 이 회장은 진술거부권을 행사하지 않은 것으로 알려졌습니다.



다만 오후 5시쯤 이 회장의 건강상 이유로 조서 열람과 서명, 날인 등 절차 없이 조사가 중단됐습니다.



<앵커>



사위인 박성근 전 검사도 조사를 받고 있다고요?



<기자>



네, 이 회장의 사위인 박 전 검사도 오늘 오후 2시쯤 참고인 신분으로 특검 사무실에 출석했습니다.



박 전 검사도 취재진 질문에 아무 말도 하지 않았습니다.



이 회장이 김 여사에게 목걸이 등을 전달하고 약 3개월 뒤쯤, 박 전 검사는 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐습니다.



특검팀은 박 전 검사에게 비서실장 발탁 경위 등을 조사한 것으로 알려졌습니다.



<앵커>



그리고 한학자 통일교 총재의 변호인단으로 들어간 오광수 전 민정수석이 오늘 특검 사무실을 직접 찾았다고요?



<기자>



오광수 전 민정수석이 한학자 통일교 총재 변호인 자격으로 오늘 특검 사무실을 방문해 특검 간부들을 만난 것으로 확인됐습니다.



오 전 수석은 특검 측과 한 총재 소환 일정 등을 협의한 것으로 알려졌습니다.



검찰 고위 간부 출신인 오 전 수석은 이재명 정부 초대 민정수석으로 임명됐다가 차명 부동산 의혹이 불거지며 닷새 만에 사퇴한 인물입니다.



(영상취재 : 최준식, 영상편집 : 원형희)