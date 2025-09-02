뉴스

김정은 베이징 도착…'북-중-러' 삼각 연대 시동

김민표 기자
작성 2025.09.02 20:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

어제(1일) 북한 평양을 출발한 김정은 국무위원장이 오늘 오후 5시쯤 중국 베이징에 도착했습니다. 김 위원장은 내일 중국 전승절 열병식에서 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 러시아 대통령과 함께 톈안먼 망루에 나란히 서게 됩니다. 북중러 대 한미일 구도를 만드는데 김 위원장이 전면에 나서는 겁니다.

첫 소식, 김민표 기자가 보도합니다.

<기자>

김정은 국무위원장이 탄 전용열차가 중국 베이징역으로 서서히 들어섭니다.

방탄 기능을 위해 특수 설계된 창문이 검은색이나 하얀색으로 가려져 내부는 보이지 않습니다.

김 위원장 전용열차가 베이징역에 도착한 시간은 오후 5시쯤입니다.

어제 오후 평양을 출발한 뒤 오늘 새벽 2시쯤 압록강 철교를 넘어 단둥과 선양, 톈진을 거치는 1천300km 구간을 만 하루 넘게 이동한 겁니다.

평균 속도가 시속 55km인 셈인데, 기관차 교체를 위해 북한 신의주역에 정차한 시간을 계산하면 이보다는 빠른 속도로 움직인 것으로 보입니다.

북한 관영 매체들은 김 위원장의 동선을 이례적으로 불과 몇 시간 뒤에 전하며 사진까지 공개했습니다.

김 위원장이 베이징역에 도착하기 직전 역 주변이 통제된 상태에서 중국 측 환영단이 들어가는 모습도 포착됐습니다.

중국은 고위급 인사를 보내 6년 8개월 만에 방문한 김 위원장을 영접한 것으로 알려졌습니다.

환영 행사 이후 김 위원장 일행이 탄 차량 행렬은 주중 북한 대사관에 들어가는 모습이 목격됐습니다.

집권 후 다섯 번째 중국을 방문한 김 위원장은 이번 열병식을 통해 첫 다자외교 무대에 등장합니다.

북중러 정상이 내일 톈안먼 망루에서 나란히 선 장면은 신냉전의 시작이라는 메시지를 발신하며 국제정세 격변을 예고할 것으로 보입니다.

(영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지