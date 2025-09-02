'특검 압수수색' 추경호 "숨길 것도 피할 것도 없다"

▲ 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 추경호 전 국민의힘 원내대표를 겨냥한 강제수사에 나선 2일 추 의원이 서울 여의도 국회 의원회관 내 자신의 의원실로 들어가고 있다.

국민의힘 추경호 의원은 12·3 비상계엄 관련 내란 의혹 등을 수사하는 조은석 특별검사팀이 자신의 자택과 의원실을 압수수색한 데 대해 "국민 앞에 떳떳하기에 법과 원칙 앞에 숨길 것도 피할 것도 없다"는 입장을 밝혔습니다.계엄 사태 당시 원내대표였던 추 의원은 오늘(2일) SNS에 "거짓 선동으로 국민의힘을 내란 정당으로 몰아가려는 더불어민주당의 정치 공작에 결코 굴복하지 않을 것"이라고 적었습니다.추 의원은 특검이 수사 중인 '계엄 해제 표결 방해 의혹'에 대해 "국민의힘을 겨냥한 근거 없는 정치 공세에 불과하다"며 "국민의힘 의원 누구에게도 계엄 해제 표결 불참을 권유한 적이 없다"고 주장했습니다.추 의원은 "계엄 당일 대통령과 당사에서 통화한 후 표결 방해 의혹과 반대로 의원총회 장소를 당사에서 국회로 변경하고 동료의원들과 국회로 이동했다"며 "국회의장이 본회의 개최를 최종 통보했을 때 의원들이 국회로 들어올 수 있도록 조치해 달라고 요청했다"고 강조했습니다.이어 "국회의 '비상계엄 해제 요구 결의안' 의결 직후에는 신속한 계엄 해제 조치를 취할 것을 정부에 촉구했다"며 "앞으로도 있는 사실 그대로 당당히 임할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)