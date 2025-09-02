뉴스

[8뉴스 예고] 김정은, 베이징 도착…내일 중국 열병식 참석

SBS 뉴스
작성 2025.09.02 19:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
8시 뉴스 주요 내용입니다.

1. 김정은, 베이징 도착…내일 중국 열병식 참석

김정은 북한 국무위원장이 우리 시각으로 오늘(2일) 오후 5시쯤 중국 베이징에 도착했습니다. 내일 전승절 80주년 열병식 참석 전후 김 위원장의 일정에 관심이 쏠리는 가운데, 국정원은 북중러 정상회담 가능성은 낮은 걸로 보고 있습니다.

2. 특검, '계엄 해제 표결 방해' 추경호 압수수색

지난해 12월 국회 비상계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대해 내란특검이 오늘 전방위 압수수색에 나섰습니다. 국민의힘은 "야당 말살 수사"라며 강하게 반발했습니다.

3. 최교진 교육부장관 후보자 청문회…여야 격돌

최교진 교육부장관 후보자에 대한 국회 인사청문회에서 여야가 격돌했습니다. 음주운전 이력과 논문 표절 논란, 정치 편향성 논란 등이 도마에 올랐습니다.

4. "일부 로봇청소기 보안 취약…점검 강화"

일부 로봇청소기 제품에서 보안 취약점이 발견됐다고 한국소비자원이 밝혔습니다. 제3자의 불법적인 접근, 조작 가능성이 확인됨에 따라, 소비자원은 보안성 향상 조치를 권고하고, 보안 관리 점검을 강화하기로 했습니다.

잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지