이 대통령 "군, 사람에 충성 말고 국민을 바라봐야"

▲ 이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 대장 진급·보직 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 대장 진급자들로부터 거수경례를 받고 있다.

이재명 대통령이 대장 진급자들에게 "군은 사람에 충성하지 말고 국민을 바라봐야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(2일), 용산 대통령실에서 열린 삼정검 수치 수여식 후 1시간가량 이어진 대장 진급자들과의 면담에서 "군은 정권이 아니라 국가에 충성해야 되고 개인이 아니라 직위로 복무해야 한다"며 이같이 말했다고 강유정 대변인이 전했습니다.이 대통령은 또, "군에 대한 국민의 신뢰가 지난 불법계엄으로 많이 망가졌다"며, "이를 되살리기 위해 많이 노력해야 한다"고도 강조했습니다.강유정 대변인은 "(이 대통령이) 또 한편으론, 그럼에도 불구하고 군을 지키는 군인이 있었기에 우리 민주주의가 지켜졌다고 생각하는 부분이 있다"며, "상과 벌을 엄격히 나눠야 한다고 말했다"고 소개했습니다.오늘 이 대통령은 진영승 함동참모의장 후보자, 김규하 육군참모총장, 강동길 해군참모총장, 손석락 공군참모총장, 김성민 한미연합군사령부 부사령관, 주성운 육군지상작전사령관, 김호복 육군2작전사령관 등 7명에 대한 진급 및 보직을 명하고 삼정검 수치를 수여했습니다.(사진=연합뉴스)