북한 김정은 탑승 추정 열차, 베이징역 인근 도착…5차 방중 돌입

김정은 북한 국무위원장이 탑승한 것으로 추정되는 열차가 오늘(2일) 중국 베이징역 인근에 도착한 것으로 확인됐습니다.



열차는 현지시각 오늘(2일) 오후 4시쯤 베이징 기차역 인근에 도착했습니다.



같은 시각 로이터와 AFP통신 등 외신도 김 위원장이 탄 열차가 베이징에서 목격됐다고 보도했습니다.



김 위원장의 이번 방중은 5번째로 내일(3일) 열리는 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식 참석차 이뤄졌습니다.



앞서 북한 관영 라디오 조선중앙방송은 김 위원장이 어제(1일) 전용열차를 타고 평양을 출발해 오늘(2일) 새벽 북중 국경을 통과했다고 보도했습니다.



조선중앙통신이 공개한 사진을 보면 김 위원장의 전용열차 내 집무실 칸에 최선희 외무상과 김성남 노동당 국제부장으로 추정되는 인물이 함께 탑승했습니다.



김 위원장은 베이징 톈안먼 광장에서 진행되는 열병식에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 서서 참관할 것으로 예상됩니다.



북중러 정상이 한자리에서 만나는 것은 탈냉전 이후 처음입니다.



아울러 김 위원장은 이번 행사 참석을 통해 양자 외교가 아닌 다자 외교 무대에 처음 데뷔하게 됩니다.



한국에서는 이번 열병식에 의전 서열 2위인 우원식 국회의장이 참석해 김 위원장과의 조우 여부도 주목됩니다.



올해 열병식은 2019년 이후 6년 만에 열리는 것으로, 중국은 대외적으로 첨단 무기를 선보이면서 반(反)서방 세력 '좌장'으로서의 파워를 미국 등 전 세계에 과시할 것으로 보입니다.



중국은 지난 1일 톈진 상하이협력기구(SCO) 정상회의 회원국들과 함께 세계 각국을 상대로 관세 압박을 이어가고 있는 미국을 겨냥해 "글로벌 공급망의 안정성을 저해하는 조치에 우려를 표한다"면서 비판의 목소리를 냈습니다.