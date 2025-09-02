육군 대위 '총상 사망'…실탄 소지 유원지까지 이동, 제재 없었다

▲ 대구 수성못 인근에서 육군 대위가 숨진 채 발견된 현장

육군 대위가 도심 유원지인 대구 수성못 인근에서 총상을 입은 채 발견돼 군 당국과 경찰이 수사에 나섰습니다.군 당국은 이 사건과 관련, "범죄 혐의점은 없다"고 밝혔습니다.하지만 군 장교가 총기와 실탄을 소지한 채 부대에서 멀리 떨어진 곳으로 이동하는 동안 어떤 제재도 없었던 것으로 나타나 군 당국의 부실한 총기·실탄 관리가 도마 위에 올랐습니다.오늘(2일) 육군과 경찰, 소방 당국 등에 따르면 오늘 오전 6시 29분 대구시 수성구 수성못 화장실 뒤편에서 육군3사관학교 소속 30대 A 대위가 숨진 채 발견됐습니다.그는 발견 당시 사복을 착용하고, 총상을 입은 상태였으며 머리 쪽에 출혈이 있었던 것으로 확인됐습니다.A 대위 곁에서는 군용 K-2 소총이 발견됐습니다.군 당국은 현장에서 이 총기를 수거했습니다.군 조사 결과, 해당 소총은 육군3사관학교에서 생도들이 사용하는 소총으로 파악됐습니다.A 대위는 훈육 장교로 평소 실탄을 소지하는 보직이 아니었습니다.A 대위의 소속 부대에서 사건 현장까지는 직선거리로 약 38km 떨어졌습니다.A 대위가 총기와 실탄을 소지한 채 수성못으로 이동하는 동안 군이 경찰 측에 검거나 이동 경로 파악 등 협조 요청을 한 사실은 없는 것으로 확인됐습니다.이런 까닭에 군 당국이 사고 발생 전까지 군에서 총기와 실탄이 무단 반출된 사실을 파악하지 못했을 가능성도 제기됩니다.이에 군 경찰은 사건 현장에서 발견된 실탄의 출처와 유출 경위를 집중적으로 조사하고 있습니다.사건 현장은 현장 조사 등을 이유로 약 7시간 동안 통제된 후 개방됐습니다.군 당국 관계자는 "범죄 혐의점이 없어, 총기 반출 경위 등을 조사할 계획"이라고 밝혔습니다.한편 오늘 국회도 군인 총기 사망사고에 대한 대책 마련을 촉구했습니다.오늘 열린 국방위에서 국민의힘 유용원 의원은 "교육기관에서 간부들을 양성하는 훈육 장교가 소총과 실탄을 소지한 채 영천에서 대구까지 아무런 제재 없이 이동해 사고가 발생했다는 것은 납득하기 어렵다"며 "육군 부대를 대상으로 총기 관리 전수조사가 필요하다"고 말했습니다.(사진=대구 수성구청 제공, 연합뉴스)