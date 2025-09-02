이 대통령, 7개국 주한대사 신임장 받아…"양국 관계 가교 역할 당부"

▲ 이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 안지 샤키라 마르티네스 테헤라 주한 도미니카공화국 대사로부터 신임장을 전달받고 있다.

이재명 대통령이 신임 주한대사 7명으로부터 신임장을 받았습니다.새 정부 출범 이후 첫 신임장 제정식입니다.오늘(2일) 이 대통령에게 신임장을 전달한 대사는 체쳅 헤라완 주한 인도네시아대사와 토피크 이슬람 샤틸 주한 방글라데시대사, 시앙가 키부일라 사무엘 아빌리우 주한 앙골라대사, 리예스 네이트-티길트 주한 알제리대사, 사예드 모아잠 후세인 샤 주한 파키스탄대사, 안지 샤키라 마르티네스 테헤라 주한 도미니카공화국대사, 훌리오 에라이스 에스파냐 주한 스페인대사입니다.신임장 제정식은 대사를 파견하는 국가의 정상이 새 대사에게 수여한 신임장을 대사가 주재국 정상에게 전달하는 행사입니다.신임 대사들은 각국의 언어로 된 신임장 원문을 낭독하고, 기념 촬영을 진행했습니다.강유정 대통령실 대변인은 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 신임 대사들의 한국 부임을 환영하고, 국가 간 관계의 출발점이 사람과 사람의 만남과 소통인 만큼 각계각층의 다양한 인사들을 두루 자주 만나고 긴밀하게 소통함으로써 양국 관계를 다방 면에서 돈독히 하는 데 가교역할을 해 달라고 당부했다"고 전했습니다 이 대통령은 또, 우리 신정부가 국익 중심의 실용외교 기치 아래 다양한 협력과 연대를 모색하고 호혜적 관계를 증진해 나가고자 한다고 강조했습니다.이어 양국 관계가 한층 더 발전할 수 있도록 최선을 다해 달라고 하면서 특히 양국의 민생에 도움이 되는 경제 협력이 더욱 긴밀해지도록 적극적으로 노력해 달라고 덧붙였습니다.오늘 행사엔 조현 외교부장관, 위성락 국가안보실장, 최희덕 외교정책비서관이 함께 했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)