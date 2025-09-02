뉴스

죽음 부른 '초인종 장난'…미 11세 소년, 집주인 총에 사망

SBS 뉴스
작성 2025.09.02 17:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
미국에서 10대 소년이 초인종을 누르고 달아나는 장난을 치다가 집주인이 쏜 총에 맞아 숨지는 일이 발생했습니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '죽음 부른 초인종 누르기 장난'입니다.

지난달 말 미국 텍사스주의 한 주택가에서 11세 소년이 총에 맞았습니다.

이 소년은 요즘 미국 십대들 사이에서 유행인 남의 집 초인종 누르기 장난을 치기 위해 친구들과 한 주택을 방문했다가 집주인이 쏜 총에 맞았는데요.

곧장 병원으로 옮겨졌으나 이튿날 사망했고, 경찰은 총을 쏜 집주인을 체포해 경위를 조사하고 있습니다.

초인종 누르기 장난은 소셜미디어에서 높은 조회수를 얻기 위해 주로 하는 것으로 알려졌는데요.

이와 함께 남의 집 대문 차고 달아나기도 아이들의 호기심을 자극하고 있습니다.

앞서 지난해 5월 버지니아주에서도 18세 청년이 소셜미디어에 올릴 영상을 찍으려고 이런 장난을 치다 집주인이 쏜 총에 맞아 숨졌습니다.

사연을 접한 누리꾼들은 "목숨과 맞바꾼 장난" "이래서 SNS는 인생의 낭비다" "무모한 챌린지의 비극적 결말" 등의 반응을 보였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지