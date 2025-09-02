죽음 부른 '초인종 장난'…미 11세 소년, 집주인 총에 사망

미국에서 10대 소년이 초인종을 누르고 달아나는 장난을 치다가 집주인이 쏜 총에 맞아 숨지는 일이 발생했습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '죽음 부른 초인종 누르기 장난'입니다.



지난달 말 미국 텍사스주의 한 주택가에서 11세 소년이 총에 맞았습니다.



이 소년은 요즘 미국 십대들 사이에서 유행인 남의 집 초인종 누르기 장난을 치기 위해 친구들과 한 주택을 방문했다가 집주인이 쏜 총에 맞았는데요.



곧장 병원으로 옮겨졌으나 이튿날 사망했고, 경찰은 총을 쏜 집주인을 체포해 경위를 조사하고 있습니다.



초인종 누르기 장난은 소셜미디어에서 높은 조회수를 얻기 위해 주로 하는 것으로 알려졌는데요.



이와 함께 남의 집 대문 차고 달아나기도 아이들의 호기심을 자극하고 있습니다.



앞서 지난해 5월 버지니아주에서도 18세 청년이 소셜미디어에 올릴 영상을 찍으려고 이런 장난을 치다 집주인이 쏜 총에 맞아 숨졌습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "목숨과 맞바꾼 장난" "이래서 SNS는 인생의 낭비다" "무모한 챌린지의 비극적 결말" 등의 반응을 보였습니다.