아찔한 30m 높이 모노레일…그 위에 6살 아이가? '위험천만'

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '모노레일 선로 위의 실종 아동'입니다.



6살 정도 보이는 한 남자아이가 놀이공원 모노레일 위를 홀로 걷고 있습니다.



30미터 높이라는데, 매우 위험해 보이는데요.



아래서 이를 본 사람들은 깜짝 놀라 소리치며 다급한 손짓을 보냅니다.



지난달 30일 미국 펜실베이니아의 한 놀이공원에서 벌어진 일입니다.



이때 한 남성이 직접 모노레일 선로에 올라 아이를 구조하는 데 성공했습니다.



사람들은 그제야 안도의 한숨을 내쉬었습니다.



당시 모노레일은 운행 중이 아니었고 입구는 쇠사슬과 차단 장치로 잠겨 있었다는데요.



놀이공원 측은 실종된 것으로 신고된 이 아이가 홀로 모노레일 보안 구역에 들어간 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.



그러면서 아이를 구한 남성에게 감사를 표하고 앞으로도 이용객 안전에 최선을 다하겠다고 전했습니다.



누리꾼들은 "해피엔딩이라 천만다행" "망토만 안 둘렀지 진짜 영웅이다" "애 키울 때 한 시도 눈을 떼선 안 되는 이유" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : CNN, WPMT, WXYZ, Landyn Williams, Maruo Bekhit, Grappler)