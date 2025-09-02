뉴스

아찔한 30m 높이 모노레일…그 위에 6살 아이가? '위험천만'

SBS 뉴스
작성 2025.09.02 17:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '모노레일 선로 위의 실종 아동'입니다.

6살 정도 보이는 한 남자아이가 놀이공원 모노레일 위를 홀로 걷고 있습니다.

30미터 높이라는데, 매우 위험해 보이는데요.

아래서 이를 본 사람들은 깜짝 놀라 소리치며 다급한 손짓을 보냅니다.

지난달 30일 미국 펜실베이니아의 한 놀이공원에서 벌어진 일입니다.

이때 한 남성이 직접 모노레일 선로에 올라 아이를 구조하는 데 성공했습니다.

사람들은 그제야 안도의 한숨을 내쉬었습니다.

당시 모노레일은 운행 중이 아니었고 입구는 쇠사슬과 차단 장치로 잠겨 있었다는데요.

놀이공원 측은 실종된 것으로 신고된 이 아이가 홀로 모노레일 보안 구역에 들어간 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.

그러면서 아이를 구한 남성에게 감사를 표하고 앞으로도 이용객 안전에 최선을 다하겠다고 전했습니다.

누리꾼들은 "해피엔딩이라 천만다행" "망토만 안 둘렀지 진짜 영웅이다" "애 키울 때 한 시도 눈을 떼선 안 되는 이유" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : CNN, WPMT, WXYZ, Landyn Williams, Maruo Bekhit, Grappler)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지