최교진 청문회…'음주운전·SNS' 도마 위에

오늘(2일) 국회에서 최교진 부총리 겸 교육부 장관과 이억원 금융위원장 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 교육부 장관 후보 청문회에서는 음주운전 전과와 SNS 막말이 도마 위에 올랐고, 금융위원장 후보 청문회에서는 금융위 해체 가능성이 쟁점이 됐습니다.



이경원 기자입니다.



이재명 정부 초대 내각 장관 후보자 청문회 사실상의 2라운드가 시작됐습니다.



국민의힘은 청문회 초반부터 최교진 후보자의 음주 운전 전과에 화력을 집중했습니다.



[서지영/국민의힘 의원 : 음주운전 전과로 벌금 200만 원이나 받으셨는데 교육부 장관 후보를 수락한 것 자체가 저는 이해가 안 됩니다.]



최 후보자는 인생에서 가장 후회되는 일이라며 바로 사과했지만, 국민의힘은 바로 최 후보자의 SNS 논란을 꺼내 들었습니다.



18대 대선 직후 문재인 당시 후보가 패배했을 당시, '여전히 부끄러운 부산'이라고 썼던 것, 특히, 북한의 천안함 폭침 음모론을 SNS에 공유했던 게 도마 위에 올랐습니다.



[김용태/국민의힘 의원 : 음모론에 동조하는 그런 행태를 보였습니다. 북한의 천안함 폭침을 부정하는 음모론 전파에 앞장서신 겁니다.]



최 후보자는 바로 사과했습니다.



[최교진/부총리 겸 교육부장관 후보자 : 상처를 받으신 분이 계신다면, 그건 제가 사과드려야 할 것으로 생각합니다. 사과드리겠습니다.]



민주당은 최 후보자의 교육계 경력과 교육감 재직 당시 성과를 거론하며 엄호에 나섰습니다.



[박성준/민주당 의원 : 사회운동도 하셨고, 교육 현장에 있으셨고, 책임 있는 세종시 교육감 3선을 연임했기 때문에 장관 후보자가 됐다, 이렇게 생각되는데….]



[백승아/민주당 의원 : 교육청 차원에서 청소년들의 역사 인식을 바로 세우는 데 크게 기여하신 점이 굉장히 인상 깊었습니다.]



이억원 금융위원장 후보자의 인사청문회에서는 금융위 해체 가능성이 쟁점이었습니다.



국민의힘은 이 후보자가 금융위 철거반장으로 온 것 아니냐, 청문회를 계속할 이유가 없다, 민주당은 아직 확정된 게 없다, 청문회는 계속돼야 한다고 맞서면서, 청문회가 한때 멈춰 서기도 했습니다.



