내란 특검, 추경호 전방위 압수수색…김건희 특검, '매관매직 의혹' 조사

<앵커>



내란 특검이 국회의 비상계엄 해제 표결을 방해했단 의혹을 받고 있는 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대해 전방위 압수수색에 나섰습니다. 김건희 특검은 매관매직 의혹을 받고 있는 서희건설 이봉관 회장과 사위를 불러서 조사중입니다.



권민규 기자가 보도합니다.



<기자>



내란 특검팀이 오늘(2일) 오전 추경호 전 국민의힘 원내대표의 지역구 사무실과 국회의원실, 서울 강남구와 대구 자택 등을 압수수색 했습니다.



특검팀은 계엄 선포 직후 추 전 원내대표가 국민의힘 의원 총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 것이 아닌지 의심하고 있습니다.



계엄 선포 직후 윤석열 전 대통령과 추 전 대표의 통화 내역도 확보해 수사 중인 특검팀은, 추 전 대표가 의총 장소를 여러 번 바꾼 배경에 윤 전 대통령의 요청이 있었는지도 살펴보고 있습니다.



한편 사위 매관매직 의혹을 받는 서희건설 이봉관 회장은 오늘 오전, 마스크를 쓰고 휠체어를 탄 채 김건희 특검 사무실에 출석했습니다.



[이봉관/서희건설 회장 : (김건희 여사에게 6,200만 원 목걸이 직접 주신 거 맞나요?) ……. (목걸이 선물과 사위인 박성근 전 비서실장 인사청탁 둘이 연관성 있습니까?) …….]



장인과 같은 날 동시 소환된 박성근 전 실장도 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.



[박성근/전 국무총리 비서실장 : (비서실장 임명 당시에 이봉관 회장 청탁 있었단 사실도 알고 계셨나요?) …….]



이 회장은 사위 박 전 실장의 공직 진출을 청탁하며, 김건희 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 이른바 나토 장신구 3종 세트를 건넸다고 자수한 바 있습니다.



박 전 실장은 장인인 이 회장이 김 여사에게 목걸이를 전달하고 약 3개월 뒤 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐습니다.



특검팀은 이 회장과 박 전 실장을 상대로 목걸이를 선물한 경위와 인사 청탁의 실현 여부 등을 집중적으로 조사한단 방침입니다.



(영상취재 : 박현철·김태훈·김승태, 영상편집 : 신세은)