[자막뉴스] "우리도 SK하이닉스처럼" 삼성 노조 '성과급 개선' 요구

삼성그룹 5개 계열사 노동조합을 아우르는, 초기업노동조합이 이재용 삼성전자 회장에게 성과급 제도 개선을 요구하는 공문을 보낸 것으로 알려졌습니다.



삼성그룹 초기업노조는 오늘 '낡은 성과급 제도와 변함없는 회사'라는 제목의 공문을, 이 회장과 전영현 삼성전자 DS 부문장, 노태문 DX 부문장 직무대행에게 전달했습니다.



SK하이닉스 노사가 역대급 실적에 따른 성과급 지급을 두고 오랜 갈등을 겪은 뒤, 어제 오전 2025년 임금교섭 잠정합의안을 도출한 지 하루 만입니다.



초기업노조는 공문에서 "SK하이닉스가 최근 노사 합의를 통해 '영업이익의 10% 성과급 지급'을 확정했다"며, "반면 삼성전자는 여전히 투명하지 않은 '경제적 부가가치' 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다"고 주장했습니다.



삼성그룹 초기업노조는 회사가 채택하고 있는 '경제적 부가가치' 방식은, 직원 누구도 어떻게 계산되는지 알 수 없는 '깜깜이 성과급 제도'라고 비판했습니다.



그러면서 "회사가 성과급 개선 TF를 운영해 여러 차례 회의를 진행했지만 발표나 성과는 전혀 없다"고도 덧붙였습니다.



삼성전자와 계열사들은 연간 영업이익을 토대로 초과이익성과급에 '경제적 부가가치' 방식을 산정 기준으로 삼고 있는데, '경제적 부가가치' 방식은 영업이익에서 법인세와 투자금 같은 자본비용을 제외한 계산식입니다.



이에 따라 영업이익의 절대적인 규모가 커도, 비용이 많이 들었다면 이 부가가치가 낮을 수 있습니다.



삼성 그룹은 경영상 이 수치를 임직원들에게 공개하지 않고 있어, 그간 꾸준히 의문이 제기돼 왔습니다.



초기업노조는 "영업이익이 높다 해도 특정 목표에 도달하지 못하면 성과급이 0원이 될 수도 있다", "직원들의 사기와 회사에 대한 신뢰가 바닥에 와 있다"며 경영진에 변화를 촉구했습니다.



