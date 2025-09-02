소원했던 북중 다시 밀착…"'미중 양쪽을 잇는 외교' 필요"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박병광 국가안보전략연구원 수석연구위원

--------------------------------------------



● 열병식, 내일 오전 10시

박병광 / 국가안보전략연구원 수석연구위원

"열병식, 중국 중심의 역사서술 대내외적으로 선 보이는 자리"



● 북중러 정상 한 자리에

박병광 / 국가안보전략연구원 수석연구위원

"북중러, 3국 협력 구축·한미일 안보 대응·반미 세력 연대 목적"

"북중러 3국 정상 만남, 역사적으로 상당한 의미‥국제 정세의 전환점 될 것"

"김정은, 방중 통해 북중 관계 회복‥북미 접촉·대화 대비 필요성"

"중국, 북러 밀착에 영향력 축소‥이번 만남 통해 영향력 회복 전망"

"러시아, 북한과 밀착하며 중국과도 관계 유지 필요성"



● 우원식 국회의장 역할은

박병광 / 국가안보전략연구원 수석연구위원

"우원식 의장, 김정은과 대화할 가능성 희박‥자리 배치 멀고 마주치는 동선 없을 것"



● 한중관계 어떻게 풀까

박병광 / 국가안보전략연구원 수석연구위원

"시진핑 주석, 경주 APEC 참석 가능성 높아‥중국, 내년 APEC 주최국"

"한국, 경주 APEC 전에 서울에서 한중 정상회담 갖길 원해‥중국 측 관련 답변 없는 상황"

"이재명 정부 실용외교, ‘양다리’외교 아닌 ‘양쪽을 잇는’ 다리놓기 외교 되어야"





