이 대통령, UN총회 참석해 기조연설…첫 안보리 의장석 주재

이재명 대통령은 이번 달 말에 미국 뉴욕에서 열리는 UN총회에서 기조연설을 합니다. 또, 우리나라 대통령으론 처음으로 UN 안보리 의장 자격으로 공개 토의를 주재할 예정입니다.



강민우 기자입니다.



이재명 대통령이 오는 23일부터 미국 뉴욕에서 열리는 제80차 UN총회 고위급 회기에 참석합니다.



매년 193개 회원국 정상급 인사가 모이는 이번 회기에서 이 대통령은 기조연설에도 나설 예정입니다.



이 대통령은 15분가량의 연설에서 비상계엄 사태를 극복한 한국의 안정성과 회복력, 새 정부의 외교 및 대북 정책 방향성 등을 제시할 계획입니다.



[강유정/대통령실 대변인 : 대한민국이 경험한 민주주의 위기 극복과 회복 과정을 국제사회와 공유하고, 한반도 문제를 비롯한 주요 글로벌 현안에 대해 우리 정부의 비전과 정책을 제시할 예정입니다.]



대통령실은 올해가 UN 창설 80주년인 만큼, 국제사회의 이목이 쏠릴 것이라며, 이번 총회 참석으로 국제사회와의 연대를 강화하고 다양한 외교 활동을 펼치겠다고 밝혔습니다.



이번 회의에서 이 대통령은 UN 안전보장이사회 의장 자격으로 안보리 공개토의로 직접 주재합니다.



[강유정/대통령실 대변인 : AI 기술의 급속한 발전이 국제평화와 안보에 미칠 기회와 도전을 논의하고, 국제사회의 공동 대응 방향을 모색할 예정입니다.]



15개 국가가 한 달씩 돌아가며 안보리 의장국을 맡게 되는데, 우리나라 대통령의 의장 자격으로 공개 토의를 주재하게 되는 건 이번이 처음이라고 대통령실은 설명했습니다.



이 대통령은 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국, G7 정상회의 참석 이후 2번째 다자외교 무대에 나서게 되는 건데, 트럼프 미 대통령 등 외국 정상들과의 회담도 성사될지 관심이 쏠립니다.



