'국내 1위 업체라더니…' 2030 두 번 울린 스드메 거짓 광고 적발

▲ 결혼준비대행업체 허위 광고 예시 원본

예비부부를 상대로 허위 과장 광고를 일삼은 '스드메'(사진 촬영 스튜디오, 웨딩드레스 예약, 신부 메이크업) 결혼준비대행업체가 공정거래위원회에 적발됐습니다.공정위는 10개 대행업체가 거짓·과장 광고를 한 행위(표시광고법 위반)를 적발해 시정명령과 경고 조치를 부과했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.다이렉트컴즈·아이패밀리에스씨·제이웨딩·케이앤엠코퍼레이션 등 4개사에는 시정명령을, 베리굿웨딩컴퍼니·아이니웨딩네트웍스·웨덱스웨딩·웨딩북·웨딩크라우드·위네트워크 등 6개사에는 경고 처분을 각각 했습니다.적발 유형을 보면 "3년 연속 국내 1위!", "업계 최다 제휴사 보유" 등으로 객관적인 근거 없이 가장 규모가 큰 사업자인 것처럼 거짓·과장 광고한 사례가 가장 많은 것으로 조사됐습니다.웨딩박람회를 개최하면서 "대한민국 최대 규모의 웨딩페스티벌", "320만 누적 최다 관람" 등 역시 객관적인 근거 없이 자사의 행사가 더 우월하다고 거짓·광고한 사례가 뒤를 이었습니다.거래조건과 관련한 거짓 광고도 있었습니다.객관적 비교 기준 없이 "최저가 보장"으로 광고하거나, 계약해지 위약금이 없는 것처럼 광고한 사례가 그랬습니다.아울러 "스튜디오 무료촬영 1커플, 드레스 무료혜택 3커플" 등 추첨으로 경품을 줄 것처럼 광고했지만 거짓이었던 업체도 있었습니다.직원을 동원해 실제 체험한 소비자의 이용 후기인 것처럼 사회관계망서비스(SNS) 올린 기만 광고도 적발됐습니다.결혼서비스 분야는 통상 일생에 단 한 번 이용하는 특성상 사업자와 소비자 사이에 정보 비대칭성이 큽니다.스드메를 위한 지출 규모도 크기 때문에 청년층에게 큰 부담으로 작용하고 있습니다.공정위는 소비자에게 정확한 정보를 제공하기 위해 대행업체의 부당 광고행위를 지난해 8월부터 직권조사했으며, 광고 내용과 위반기간, 사업자 규모 등을 고려해 제재 수위를 결정했습니다.적발된 10개사는 모두 법위반 광고를 삭제·수정·비공개하는 등 자진시정했습니다.공정위는 "소비자가 대행업체를 선택할 때 중요한 요소인 사업자 규모, 거래조건과 관련한 부당광고를 시정한 것"이라며 "소비자가 정확한 정보를 통해 결혼준비대행업체를 비교하고 합리적인 선택을 할 수 있도록 하는 기반을 마련했다는 의의가 있다"고 밝혔습니다.(사진=공정위 제공, 연합뉴스)