'북극성' 강동원 "21년 만에 드라마 선택한 이유? 전지현 때문"

배우 강동원이 오랜만에 드라마로 돌아온 이유가 상대 배우로 호흡을 맞추는 전지현 때문이라 밝혔다.



2일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'(극본 정서경, 연출 김희원 허명행) 제작발표회에는 배우 전지현, 강동원, 이미숙, 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁과 연출을 맡은 김희원, 허명행 감독이 참석해 작품 공개에 대한 기대를 당부했다.



'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 '문주'(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 '산호'(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린다. 특히 이 작품은 전지현과 강동원이라는, 두 톱배우가 처음으로 연기 호흡을 맞추는 작품으로 관심을 모으고 있다.



강동원은 지난 2004년 드라마 '매직' 이후, 무려 21년 만에 드라마로 복귀한다. 오랜만에 드라마 작품을 선택한 이유에 대해 이날 강동원은 "전지현 씨 때문에 선택했다"라고 말했다. 강동원은 "지현 씨랑 희한하게 (한 작품으로) 못 만났었다. 이번에 같이 할 수 있어 너무 좋았다"라고 전했다.



강동원은 오랜만의 드라마 촬영에 특별한 어려움은 없었다고 밝혔다. 그는 "예전엔 영화 찍을 때도 8개월씩 찍은 작품들이 있어서, ('북극성' 촬영이) 힘들거나 그런 점은 없었다. 다만, 하루에 찍을 분량이 좀 더 많다는 정도였다. 연기 준비하는 건 다 똑같았다. 별 차이를 못 느꼈다"라고 했다.



전지현 역시 이번 작품을 선택한 이유 중 하나로 "강동원 씨하고 더 늦기 전에 꼭 한 번 촬영을 하고 싶어서 이 작품을 선택하게 됐다"라고 밝혔다. "강동원 씨의 오래된 팬"이라는 전지현은 "전 강동원 씨의 외형을 좋아했는데, 이번에 촬영하면서 동원 씨라는 사람을 알게 되니 더 좋아지고 더 팬이 됐다. 강동원 씨가 산호 역할을 해서 문주로서 시너지 효과가 났다"라고 전했다.



'북극성'은 영화 '헤어질 결심', 드라마 '작은 아씨들'의 정서경 작가와 드라마 '눈물의 여왕', '빈센조'의 김희원 감독, 영화 '범죄도시4', '황야'의 허명행 감독이 의기투합한다. 독보적인 캐스팅과 웰메이드 제작진의 만남, 상상을 뛰어넘는 스케일의 예측 불가능한 스토리로 주목받고 있는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'은 오는 10일(수) 3개의 에피소드가 첫 공개된 후, 17일(수)부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)