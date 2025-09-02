[날씨] 남부 저녁까지 비…제주 중심 호우특보

오늘(2일) 전국 하늘 표정 대체로 흐린 가운데 남부를 중심으로는 저녁까지 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 일부 경남과 전남, 제주 지역에 비구름이 위치하고 있고요.



특히 현재 제주 서귀포시에는 시간당 60mm가 넘는 매우 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



따라서 제주 지역을 중심으로는 호우특보가 내려졌습니다.



오늘 예상되는 강수량 살펴보시면 전남과 경남 지역에 5~60mm, 제주 지역에 10~60mm, 전북 지역에 5~20mm, 경북 남부 지역에 5~40mm의 비가 예상되고요.



특히 경남과 제주 지역은 오후까지 비가 내릴 때 시간당 10~30mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아질 때 있겠습니다.



비로 인해서 배수구나 하수도의 물이 역류할 가능성이 있는 만큼 각별한 주의가 필요하겠습니다.



이제 폭염특보는 일부 호남과 영남, 제주 지역에만 남아 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 32도 예상되고요.



태백의 낮 기온은 28도, 대전 30도, 대구는 32도 예상됩니다.



당분간 충청 이남 지역을 중심으로 소나기구름이 자주 발달하겠고요.



목요일 오전 한때 중부 지방에는 살짝 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)