추경호 압수수색…서희건설 회장·사위 동시소환

<앵커>



특검팀이 오늘(2일) 추경호 국민의힘 전 원내대표에 대한 강제수사에 나섰습니다. 또 김건희 여사에게 인사 청탁을 하고 고가의 목걸이를 건넸다고 자수한 서희건설 이봉관 회장이 오늘 특검 사무실에 출석했습니다. 취재기자 연결하겠습니다.



권민규 기자, 추경호 전 원내대표에 대해서 특검팀이 어디를 압수수색하고 있습니까?



<기자>



네, 내란 특검팀은 오늘 오전부터 추경호 전 국민의힘 원내대표의 지역구 사무실과 국회의원실, 그리고 서울 강남구와 대구 자택에 대해 압수수색을 진행하고 있습니다.



특검팀은 계엄 선포 직후 추 전 원내대표가 국민의힘 의원 총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 게 아닌지 의심하고 있습니다.



계엄 선포 직후 윤석열 전 대통령 등과 추 전 대표의 통화내역도 확보해 수사 중인 특검팀은 추 전 대표가 의총 장소를 여러 번 바꾼 배경에 윤 전 대통령의 요청이 있었는지도 살펴보고 있습니다.



특검팀은 추 전 대표의 계엄 당일 행적과 의사결정 과정을 파악하기 위해 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색 영장도 발부받아 집행 절차가 진행 중이라고 밝혔습니다.



<앵커>



서희건설 이봉관 회장은 특검에 출석 했습니까?



<기자>



네, 오늘 오전 마스크를 쓰고 휠체어를 탄 채 김건희 특검에 출석한 서희건설 이봉관 회장은 취재진 질문에는 말을 아꼈습니다.



[이봉관/서희건설 회장 : ((김건희 여사에게) 6,200만 원 목걸이 직접 주신 거 맞나요?) ……. (목걸이 선물과 사위인 박성근 전 비서실장 인사청탁 둘이 연관성 있습니까?) …….]



이 회장은 자신의 사위인 박성근 전 국무총리 비서실장의 공직 진출을 청탁하며, 김건희 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 이른바 나토 3종 장신구 세트를 건넸다고 자수한 바 있습니다.



박 전 실장은 장인인 이 회장이 김 여사에게 목걸이를 전달하고 약 3개월 뒤 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐습니다.



특검팀은 오늘 오후 2시 사위인 박 전 실장도 불러 조사할 방침입니다.



<앵커>



금거북이를 건넨 의혹을 받고 있죠. 이배용 전 국가교육위원장에 대한 수사도 진행 중입니까?



<기자>



네, 그렇습니다. 김 여사에게 금거북이를 건넨 의혹을 받는 이배용 국가교육위원장에 대한 수사도 진행 중입니다.



특검팀은 김 여사 일가의 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련한 압수수색 과정에서 이 위원장이 건넨 걸로 추정되는 금거북이를 발견했습니다.



특검은 이 위원장이 김 여사 측에 인사를 청탁해 국가교육위원장으로 임명된 게 아닌지 의심 중인데, 조만간 이 위원장에 대한 소환 조사도 이뤄질 것으로 보입니다.



(현장진행 : 편찬형, 영상취재 : 박현철·김태훈·김승태, 영상편집 : 신세은)