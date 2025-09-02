이 대통령 "잠재성장률 하락세 반전시키는 첫 정부 돼야"

▲ 이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령이 매 정권마다 우리나라 잠재 성장률이 계속해서 떨어져 왔다며, "이러한 흐름을 반전시키는 첫 정부가 돼야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(2일), 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 모두 발언에서 "1개 정권당 1% 정도씩 (잠재성장률이) 추세적으로 떨어져 왔다"며 이같이 말했습니다.이 대통령은 "7월 산업·생산·소비·설비 투자가 나란히 증가세로 전환됐고 민생에 직결되는 소매 판매의 경우 민생 소비쿠폰 지급에 힘입어 큰 폭으로 증가했다"며, "적절한 재정 투입이 경제성장에 미치는 긍정적 효과가 증명된 것"이라고 평가했습니다.그러면서도, "1%로 하락한 잠재성장률을 끌어올리지 않으면 어떤 정책도 반짝 효과에 그칠 것"이라고 대책 마련을 강조했습니다.이 대통령은 "적극 재정 그리고 생산적 금융을 양대 마중물로 삼아서 신기술 혁신 지원, 규제 개혁, 산업 재편, 인재 양성 등을 포괄하는 범정부 차원의 종합 대책을 신속하게 수립해서 추진해야 한다"며, "어떤 제약에도 얽매이지 말고 과감한 해법을 준비해 달라"고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)