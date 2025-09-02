뉴스

[자막뉴스] 육군 대위, 대구 수성못에서 총상 입고 숨진 채 발견

박서경 기자
작성 2025.09.02 11:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
대구 시민들이 많이 찾는 도심 유원지, 수성못입니다.

'과학수사'라고 적힌 천막이 설치돼 있고 통제선이 쳐져 있습니다.

육군 수사단과 경찰 과학수사대가 나와 현장 조사도 벌입니다.

오늘 아침 6시 반쯤, 대구 수성구 수성못 화장실 뒤편에서 30대로 보이는 남성이 숨져 있다는 시민 신고가 경찰에 접수됐습니다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국은 심정지 상태로 머리에 출혈을 보이는 남성을 발견했습니다.

조사 결과 해당 남성은 경북에 있는 육군 직할부대 소속 대위 A 씨로 밝혀졌습니다.

A 씨 곁에선 K-2로 추정되는 군용 소총이 함께 발견됐습니다.

군 당국은 현장에서 이 총기를 수거했습니다.

군 당국은 민간 수사기관과 공조해 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

특히 군 장교가 소총을 휴대하고 군부대에서 멀리 떨어진 도심 유원지까지 오게 된 과정을 파악하고 있습니다.

다만, 군 당국 관계자는 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다고 밝혔습니다.

(취재: 박서경/ 영상편집: 소지혜 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지