송언석 "내란특검, 변호인 없는 불법 압수수색…당장 중단하라"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 나경원 법제사법위원회 간사와 악수하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 12·3 비상계엄 관련 내란 의혹 등을 수사하는 조은석 특별검사팀이 추경호 전 원내대표 자택과 사무실 등의 압수수색에 착수하자 "당장 중단하라"고 요구했다.송 원내대표는 오늘(2일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "특검이 그동안 그렇게 먼지 털듯이 수사했는데도 먼지가 아직 나오지 않은 모양"이라고 비판했습니다.또 "추 원내대표를 수행한 우리 당 사무처 직원 자택까지 지금 압수수색 중"이라며 "변호인을 부르겠다고 하니 특검 측은 변호인을 기다릴 시간이 없다면서 불법적으로 압수수색을 강행했다"고 주장했습니다.이어 "도대체 특검이 무소불위의 권한을 가지고 막무가내로 압수수색을 진행해도 되는지 엄중히 질문하겠다"며 "이렇게 과속하고, 폭주하고, 무리하는 동안 국민은 권력을 떠나게 될 것"이라고 말했습니다.송 원내대표는 민주당이 내란특별재판부 설치를 추진하는 데 대해서는 "악몽 같은 인민재판을 하겠다는 발상"이라며 "이런 식으로 사법부의 독립성을 침해하면 국민은 재판부의 공정성을 믿을 수 없게 된다"고 지적했습니다.이어 "민주당은 다수당의 결정이 곧 법이고 헌법인 것처럼 착각하고 있다"며 "본인들이 독재의 괴물이 되고 있다는 점을 자각하고 내란특별재판부와 무제한 특검법 추진을 중단하라"고 요구했습니다.국회 법제사법위원회 야당 간사로 선임된 나경원 의원은 회의에서 "작금의 대한민국의 현실을 보면서 법사위 간사라도 하면서 막아보고자 한다"며 "추미애 법사위원장 마음대로의 법사위를 개선해보겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)