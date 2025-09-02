뉴스

[글로벌D리포트] EU 집행위원장 탄 항공기에 GPS 교란…"배후에 러시아가?"

남승모 기자
현지 시간 지난달 31일, 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장을 태운 항공기의 위성항법시스템 GPS가 갑자기 오작동했습니다.

러시아, 벨라루스와 국경을 맞댄 동유럽 회원국을 돌며 유럽 재무장 계획을 홍보하던 일정 중 하나로 불가리아를 방문하던 길이었습니다.

항공기는 공항 상공을 1시간 동안 선회한 끝에 조종사가 아날로그 지도에 의존해 착륙한 걸로 알려졌습니다.

EU 당국은 공격 받은 사실을 확인하면서 배후로 러시아를 지목했습니다.

[아리아나 포데스타/EU 수석 부대변인 : 불가리아 당국으로부터 이번 GPS 공격이 러시아의 노골적인 개입에 따른 것으로 보인다는 정보를 받았습니다.]

폰데어라이엔 위원장은 전날 폴란드 동부 국경 철책을 찾아 푸틴 러시아 대통령은 변하지 않았으며 포식자라고 비난한 바 있는데, 이런 행보를 겨냥한 러시아 측 대응 조치일 가능성에 무게가 쏠립니다.

러시아 측은 유럽이 우크라이나 평화를 위한 트럼프 미 대통령의 노력을 방해하고 우크라이나의 터무니없는 비타협 노선을 부추긴다고 비난했습니다.

[드미트리 페스코프/러시아 크렘링궁 대변인 : 이런 유럽의 방해 행위는 큰 실수입니다. 우크라이나 정권에게 아무런 이익도 가져다주지 않을 것입니다. 오히려 그 반대가 될 것입니다.]

하지만 이번 GPS 공격 의혹은 부인했습니다.

EU 측은 GPS 교란에 대응하고 탐지 능력을 강화하기 위해 저궤도 위성을 추가 배치하겠다고 밝혔습니다.

올해 초 동유럽 13개국도 EU에 서한을 보내 민간 항공기와 선박 등이 피해를 보고 있다며, 러시아의 GPS 교란 문제를 해결해 달라고 요청한 바 있습니다.

(취재 : 남승모, 영상편집 : 김종태, 디자인: 육도현 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
