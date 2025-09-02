교육부 장관 후보자 "교사 보호 최우선…공교육 국가책임 강화"

▲ 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 "공교육 회복을 위해 선생님들을 지키고 보호하는 것을 최우선 정책과제로 추진하고자 한다"고 밝혔습니다.최 후보자는 오늘(2일) 국회 인사청문회 모두 발언에서 "최근 교권 침해로 선생님들이 교육 활동에 많은 어려움을 겪고 있으며 열악한 근무 여건과 학생 지도 어려움으로 교단을 떠나는 선생님이 늘고 있다"며 이같이 말했습니다.최 후보자는 또 "학교 현장에서 많은 아이들이 과도한 입시 경쟁으로 힘들어하고 있으며, 꽃다운 생을 마감하는 안타까운 일도 있다"며 "학생들이 치열한 경쟁에서 벗어나 서로를 존중하고 함께 어울려 살아가는 법을 배우는 학교를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.그는 이어 "정서·행동 위기 학생을 위한 지원체계를 구축해 학생들의 마음 건강도 세심하게 챙기겠다"고 덧붙였습니다.이재명 대통령이 거점국립대 육성을 통한 '서울대 10개 만들기'를 대표적 교육 공약으로 내세운 가운데 최 후보자는 교육을 통해 국가 균형 발전을 실현하는 데 앞장서겠다고 약속했습니다.그는 "국가 전체의 지속 가능한 성장을 위해서는 수도권에 교육자원이 집중되지 않도록 지역의 교육 여건을 개선하는 것이 매우 중요하다"며 "전국의 모든 학생이 서울의 특정 대학에 쏠리는 과도한 경쟁체제를 허물기 위해서는 학생들이 자기 지역에서 좋은 대학에 갈 수 있고, 졸업 후에도 그 지역에서 안정적인 일자리를 얻어 정주할 수 있도록 하는 선순환이 필요하다"고 지적했습니다.그러면서 "이를 위해 지방 대학에도 서울대 수준의 전략적 투자와 체계적 육성을 추진하고, 수도권 중심의 교육 불균형을 해소하겠다"고 말했습니다.최 후보자는 공교육에 대한 국가 책임을 강화하겠다는 입장도 밝혔습니다.그는 "모든 학생이 학습 과정에서 소외되지 않고 저마다의 속도로 배움을 즐길 수 있도록 기초학력 지원을 강화하겠다"며 "학부모님의 돌봄과 교육비 부담을 덜어주기 위해 유아부터 초등까지 양질의 돌봄과 교육을 지원하고, 이를 위해 지역사회와도 힘을 모으겠다"고 말했습니다.AI 교육 문제와 관련해서는 "디지털 문해력과 AI 기초역량 강화를 지원하겠다"면서 "AI 시대에 진정으로 요구되는 생각하는 힘, 창의력, 문제해결 능력, 인간다운 상상력을 키우는 인문학 교육을 확대하고 학교 시민교육도 강화하겠다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)