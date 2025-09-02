여당 정책위의장 "내년 예산은 민생 긴급 처방"

▲ 더불어민주당 한정애 정책위의장이 2일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한정애 정책위의장이 이재명 정부의 첫 본예산에 대해 "윤석열 정부가 망친 경제와 민생을 살리기 위해서 긴급하게 해야 하는 처방이자 치료제"라고 말했습니다.한 정책위의장은 오늘(2일) 국회 원내대책회의에서 "내란의 여파로 경제는 침체하고 민생은 더 어려워졌다"며 이같이 강조했습니다.그는 "회복과 성장을 위해 적극적인 재정 운용이 필요한 때"라며 "경기 침체기에 건전 재정 기조는 오히려 재정 건전성을 저하할 수 있다"고 주장했습니다.이어 "국민의힘은 국내총생산 대비 국가 채무가 늘었다면서 빚잔치 아니냐고 주장한다"며 "대한민국의 위기를 조장하고 선동으로 국민을 호도해서는 안 될 것"이라고 덧붙였습니다.한 정책위의장은 "GDP 대비 채무 비율은 2025년 대비해서 3.5% 포인트가 오른 것"이라며 선진국 또는 경제협력개발기구(OECD) 평균과 비교했을 때 상대적으로 양호한 수준이라고 설명했습니다.그는 또 "국민의힘의 신용등급 추락 우려 역시 억 지 주장"이라며 "신용등급은 경제 상황, 정치 여건 등이 종합적으로 고려된다. 내란 사태가 지속되었다면 대한민국의 신용등급은 어땠을까"라고 반문했습니다.(사진=연합뉴스)