'나토 목걸이 인사청탁' 서희건설 이봉관 회장, 김건희특검 출석

▲ 이봉관 서희건설 회장이 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실에 출석하고 있다.

김건희 여사에게 이른바 '나토 목걸이'를 선물하며 인사를 청탁했다고 자수한 이봉관 서희건설 회장이 오늘(2일) 민중기 특별검사팀에 소환됐습니다.이 회장은 오늘 오전 9시 58분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검팀 사무실에 피의자 신분으로 출석했습니다.휠체어를 타고 마스크를 쓴 채 나온 이 회장은 "김 여사에게 6천200만 원짜리 목걸이를 직접 줬나", "목걸이 선물과 사위 박성근 전 국무총리 비서실장의 인사 청탁이 연관이 있나" 등 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 향했습니다.이 회장은 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 선물하며 맏사위인 검사 출신 박성근 변호사가 공직에서 일할 기회를 달라는 취지의 인사 청탁을 했다고 특검팀에 자수한 인물입니다.박 변호사는 실제 목걸이 전달 약 3개월 뒤 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐습니다.김 여사는 그해 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 참석차 스페인을 방문했을 때 이들 장신구를 착용했다가 '재산 신고 누락 의혹'이 일었습니다.당시 김 여사는 목걸이를 지인에게서 빌린 것이라고 해명했습니다.하지만 지난 5월 이 사건을 수사하던 서울중앙지검에는 목걸이가 모조품이라는 취지의 진술서를 냈고 특검팀 조사에서도 20년 전 홍콩에서 구매한 가품이라고 주장했습니다.특검팀이 이 주장의 신빙성을 의심하던 무렵 이 회장은 특검팀에 김 여사에게 목걸이 진품을 자신이 선물했고 2023년 말∼2024년 초 돌려받았다는 자수서와 함께 목걸이 진품 실물을 제출했습니다.특검팀은 지난달 12일 열린 김 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 압수수색을 통해 확보한 가품과 이 회장이 제출한 진품을 모두 제시하며 '증거 인멸 정황'이라고 주장했고 이는 김 여사 구속의 '스모킹건'(결정적 증거)이 됐습니다.특검팀은 오늘 이 회장에게 목걸이를 선물한 경위와 인사 청탁의 실현 여부 등을 캐물을 것으로 보입니다.오후 2시에는 박 변호사도 특검팀에 출석해 조사받을 예정입니다.(사진=연합뉴스)