'조건만남' 가짜 광고에 속은 남성들…100억 원 가까이 뜯겨

▲ 강원경찰청
조건만남을 빙자한 사기로 적게는 수십만 원에서 많게는 수억 원까지 뜯어내며 총 100억 원에 가까운 돈을 가로챈 조직이 꼬리가 잡혔습니다.
강원경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 총책 A(42)씨와 중간관리자 B(26)씨를 구속하고, 조직원 9명에게도 같은 죄를 적용해 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 오늘(2일) 밝혔습니다.
A씨 등은 지난해 5월부터 약 6개월간 사회관계망서비스(SNS)에 가짜 조건만남 사이트 광고를 보고 연락한 피해자들로부터 총 93억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.
이들은 여성 노출 사진과 출장 만남 알선 내용 등이 포함된 허위 사이트를 개발해 페이스북과 인스타그램 등에 올렸습니다.
이를 보고 사이트에 접속한 남성들이 회원 가입 뒤 여성 출장을 요청하면 가입비와 단계별 보안 심의비 등을 요구하는 수법으로 돈을 가로챘습니다.
경찰은 사회 초년생들이 캄보디아로 해외 취업을 다녀온 뒤 조건만남 사기 범행에 가담하고 있다는 제보를 바탕으로 수사에 착수해 A씨 등을 검거했습니다.
경찰은 이들이 93억 원의 범죄수익금을 거둔 사실을 파악하고, 피해자 중 총 14억 5천만 원을 뜯긴 35명으로부터 진술을 확보해 피의자들 검거에 성공했습니다.
피해자들은 적게는 수십만 원에서 많게는 수억 원에 이르는 피해를 보았음에도 조건만남을 목적으로 한 피해 신고를 꺼려, 경찰이 추가 피해자를 확인하는 데 한계가 있었습니다.
경찰은 국제 공조를 통해 캄보디아에 머무는 일부 조직원을 끝까지 추적해 검거할 방침입니다.
강원경찰 관계자는 "다양한 형태로 진화하고 있는 악성 사기 범죄에 대해 수사역량을 집중해 지속해서 단속하겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)