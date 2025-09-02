'조건만남' 가짜 광고에 속은 남성들…100억 원 가까이 뜯겨

▲ 강원경찰청

조건만남을 빙자한 사기로 적게는 수십만 원에서 많게는 수억 원까지 뜯어내며 총 100억 원에 가까운 돈을 가로챈 조직이 꼬리가 잡혔습니다.강원경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 총책 A(42)씨와 중간관리자 B(26)씨를 구속하고, 조직원 9명에게도 같은 죄를 적용해 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 오늘(2일) 밝혔습니다.A씨 등은 지난해 5월부터 약 6개월간 사회관계망서비스(SNS)에 가짜 조건만남 사이트 광고를 보고 연락한 피해자들로부터 총 93억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.이들은 여성 노출 사진과 출장 만남 알선 내용 등이 포함된 허위 사이트를 개발해 페이스북과 인스타그램 등에 올렸습니다.이를 보고 사이트에 접속한 남성들이 회원 가입 뒤 여성 출장을 요청하면 가입비와 단계별 보안 심의비 등을 요구하는 수법으로 돈을 가로챘습니다.경찰은 사회 초년생들이 캄보디아로 해외 취업을 다녀온 뒤 조건만남 사기 범행에 가담하고 있다는 제보를 바탕으로 수사에 착수해 A씨 등을 검거했습니다.경찰은 이들이 93억 원의 범죄수익금을 거둔 사실을 파악하고, 피해자 중 총 14억 5천만 원을 뜯긴 35명으로부터 진술을 확보해 피의자들 검거에 성공했습니다.피해자들은 적게는 수십만 원에서 많게는 수억 원에 이르는 피해를 보았음에도 조건만남을 목적으로 한 피해 신고를 꺼려, 경찰이 추가 피해자를 확인하는 데 한계가 있었습니다.경찰은 국제 공조를 통해 캄보디아에 머무는 일부 조직원을 끝까지 추적해 검거할 방침입니다.강원경찰 관계자는 "다양한 형태로 진화하고 있는 악성 사기 범죄에 대해 수사역량을 집중해 지속해서 단속하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)