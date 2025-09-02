목동11단지, 최고 41층 2천679세대 대단지로…사업 본궤도

▲ 목동 11단지 위치도

서울 양천구 목동11단지 아파트를 최고 41층 규모 2천679세대 대단지로 재건축하는 사업이 본궤도에 올랐습니다.서울시는 지난 1일 열린 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회에서 '목동11단지아파트 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)'을 수정 가결했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.목동11단지는 계남근린공원, 신트리공원 등 녹지공간과 계남초, 봉영여중, 목동고 등 학교가 인접해 우수한 주거환경을 갖춘 지역으로, 신속통합기획(자문사업)으로 정비계획(안)이 빠르게 마련됐습니다.이번 계획으로 용적률 300% 이하, 높이 145ｍ(최고 41층) 이하, 공동주택 2천679세대(공공주택 352세대 포함)와 부대복리시설이 들어섭니다.주민 편의를 극대화하기 위해 다양한 기반 시설도 확충할 예정입니다.대상지 북측 신트리공원과 서측 계남근린공원과 연계한 근린공원을 설치해 목동지구 남측 거점 공원을 조성합니다.봉영여중과 목동고교변으로 소공원도 짓습니다.노인인구 증가를 고려해 노후화된 기존 사회복지시설을 확대 조성하고, 새로 조성되는 근린공원과 연계해 여성발전지원센터도 신설하기로 했습니다.북측 목동동로변과 인접도로 목동로3길변을 3ｍ 확폭하고, 12단지와 사이도로인 목동동로2길을 1.5ｍ 넓혀 자전거도로 및 보행공간도 확보합니다.현재 목동지구 아파트 재건축사업은 신속통합기획(패스트트랙) 자문사업을 추진 중이며, 최초 자문 이후 평균 11개월 만에 정비계획이 결정되고 있다고 시는 설명했습니다.시는 올해 안에 목동 14개 단지 모두 정비계획을 결정할 방침입니다.(사진=연합뉴스)