[자막뉴스] "청년들만 봉?" 빈손 세대 예약…2050년엔 '206조' 적자

2050년 국민연금 지출이 수입의 2.8배에 달할 거라는 전망이 나왔습니다.



한국보건사회연구원 보고서에 따르면 국민연금 총수입은 올해 58조 원에서 2050년 116조 5천억 원으로 늘지만, 같은 기간 지출은 50조 3천억 원에서 322조 2천억 원으로 불어나 수입의 2.8배에 이릅니다.



올해는 연금 수입이 지출보다 7조 7천억 원 많지만 2050년에는 지출이 수입보다 205조 7천억 원 많아지는 겁니다.



저출생 영향으로 가입자는 올해 2천 194만 명에서 2050년 천 549만 명으로 쪼그라들고, 수급자는 올해 753만 5천 명에서 2050년 천 692만 5천 명으로 늘어날 것으로 전망됐습니다.



2050년에는 건강보험도 수십조 원 규모의 적자를 기록합니다.



건강보험 총수입은 2050년 251조 8천억 원으로, 지출은 296조 4천억 원으로 44조 6천억 원 적자가 예상됩니다.



건보료와 통합 징수하는 노인장기요양보험도 2050년 수입은 90조 9천억 원, 지출은 138조 2천억 원으로 지출이 더 빠르게 불어날 것으로 보입니다.



연구진은 베이비부머 세대의 고령화로 사회적 지원과 돌봄이 요구되는 고령 인구가 압도적 규모로 증가하게 된다며, 사회보장 분야를 구성하는 사회보험과 일반재정 모두에서 미래 재정 여건이 심각하게 나빠질 수 있다고 경고했습니다.



