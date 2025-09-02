경남 연안 적조 맹위…발생 1주일 만에 양식어류 50만 마리 폐사

▲ 지난 1일 오후 경남 남해군 미조면 한 항구에서 집단 폐사한 참돔의 수거 작업이 진행되고 있다.

경남 연안에 늦여름 유해성 적조가 확산하면서 적조 발생 일주일 만에 양식어류 50만 마리가 폐사했습니다.경남도는 올여름 적조가 처음 발생한 지난달 26일부터 9월 1일까지 1주일간 남해군과 하동군 양식장 35곳에서 넙치·숭어·감성돔·농어·참돔 등 양식어류 50만 마리가 폐사했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.남해군 양식장 21곳에서 44만6천 마리, 하동군 양식장 14곳에서 5만4천 마리가 폐사했다고 어민들이 신고했습니다.경남도는 피해 금액을 10억5천960만 원으로 추산했습니다.해상 가두리 양식장과 바닷물을 끌어와 어류를 키우는 육상양식장 모두 피해를 봤습니다.양식업에 큰 피해를 주는 적조는 당분간 계속될 것으로 보입니다.국립수산과학원은 지난 1일 오후 5시를 기해 거제 동부 앞바다까지 적조 주의보를 확대발령했습니다.진해만을 제외한 경남 전 연안에 적조 특보가 내려졌습니다.경남 남해안 수온(23∼26도)이 유해성 적조 생물 증식에 적당한 온도를 유지하면서 남서풍 영향으로 양식장이 밀집한 연안에 적조가 밀려드는 추세를 보인다고 국립수산과학원은 설명했습니다.국립수산과학원은 유해성 적조 생물이 ㎖당 10개체를 넘으면 예비특보를, 100개체를 넘으면 주의보를, 1천 개체를 넘으면 경보를 발령합니다.거제 일부 해역에는 지난 1일 적조생물 밀도가 최대 8천500개체에 이를 정도로 고밀도 적조띠가 발생했습니다.(사진=연합뉴스)