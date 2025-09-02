50대 그룹 오너가 상반기 자산 33조↑…삼성 이재용 1위

▲ 이재용 삼성전자 회장

올해 상반기 국내 50대 그룹 오너 일가의 자산가치가 33조 원 가까이 늘어난 것으로 나타났습니다.오늘(2일) 리더스인덱스가 50대 그룹 오너 일가 중 계열사 지분을 보유한 623명의 자산가치 증감 현황을 분석한 결과, 이들의 총자산은 올해 초 대비 32조 9천391억 원 증가한 144조 4천857억 원으로 집계됐습니다.이번 조사는 상장사와 비상장사를 모두 포함했습니다.상장사는 올해 1월 오늘(2일)과 8월 29일 종가를 비교했으며, 비상장사는 결산자료 및 반기보고서를 참고해 순자산가치를 계산했습니다.자산 증가 1위는 이재용 삼성전자 회장입니다.이 회장의 자산은 상반기에만 4조7천167억원 늘어 약 16조 6천267억 원을 기록했습니다.이는 보유 상장사 주가 상승의 영향입니다.특히 삼성물산의 주가가 올해 초 대비 48% 넘게 뛰며 이 회장이 보유한 19.9%의 지분 가치를 1조 8천465억 원 끌어올렸습니다.이부진 호텔신라 사장(1조 9천444억 원↑), 홍라희 리움미술관 명예관장(1조 6천982억 원↑), 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장(1조 5천865억 원↑) 등 삼성가의 자산은 올해에만 총 10조 446억 원 불어났습니다.개인 자산 증가 2위는 조현준 효성그룹 회장으로, 1조 9천873억 원이 증가해 총 2조 9천964억 원을 기록했습니다.조석래 명예회장 별세 이후 지분 증여와 형제간 지분 맞교환 등을 거치며 자산이 급증했습니다.정의선 현대차그룹 회장은 현대글로비스 무상증자 효과로 보유 지분의 가치가 크게 뛰며 자산이 1조8천348억원 늘었습니다.현대오토에버, 현대차의 주가 상승도 자산 확대에 기여했습니다.반면 신창재 교보생명 회장은 보유 지분의 평가액이 25.2%(약 8천301억 원) 떨어지며 개인 자산이 3조 2천980억 원에서 2조 4천680억 원으로 감소했습니다.넥슨 창업자 고(故) 김정주 회장의 배우자인 유정현 엔엑스씨(NXC) 의장의 자산도 2천억원 이상 줄었습니다.엔엑스씨 보유분 일부 매각과 함께 주당 순자산가치가 절반 가까이 떨어지며 감소 폭이 컸습니다.리더스인덱스는 "삼성 일가의 계열사 보유주 주가 상승이 전체 증가분의 약 3분의 1을 차지하며 큰 영향을 미쳤다"며 "지분 증여와 비상장사 가치 상승도 주요 그룹 총수 일가의 자산 확대를 이끌었다"고 분석했습니다.