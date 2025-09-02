8월 물가 1.7%↑ 둔화…통신비 효과 없었다면 2.3%

▲ '해킹 사태' SKT 과징금 1천348억…역대 최대

8월 소비자물가 상승률이 휴대전화 요금 일시 인하 영향으로 1%대로 둔화했습니다.9개월 만에 최저칩니다.다만, 불볕더위 등의 영향으로 농축수산물 물가는 13개월 만에 최대 폭 올랐습니다.휴대전화 요금 인하가 없었다면 물가는 13개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했을 것으로 분석됩니다.통계청이 오늘(2일) 발표한 '8월 소비자물가동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 116.45(2020년=100)로 1년 전보다 1.7% 올랐습니다.지난해 11월(1.5%) 이후 최소 폭 상승입니다.7월(2.1%)에서 0.4% 포인트(p) 떨어졌습니다.소비자물가지수 상승률은 올해 1월부터 2%대에 머물다가 지난 5월 1.9%로 하락했으나, 6∼7월엔 도로 2%로 올랐습니다.지난달 소비자물가 상승률 둔화는 휴대전화료가 1년 전보다 21.0% 떨어진 영향이 큽니다.휴대전화료는 코로나19 당시 전 국민 통신비 2만 원 지원이 있던 2020년 10월(-21.6%) 이후 가장 크게 내렸습니다.SK텔레콤은 해킹 사태로 대규모 가입자 이탈이 벌어지자 8월 한 달간 2천만 명이 넘는 전체 가입자의 통신 요금을 50% 감면했습니다.이에 따라 휴대전화료를 포함한 공공서비스 요금은 1년 전보다 3.6% 하락하며 전체 물가를 0.42% p 떨어뜨렸습니다.공공서비스 하락률은 2020년 10월(-6.0%) 이후 최대 폭입니다.통신요금이 전달과 같았다면 8월 소비자물가 상승률은 2.3%였을 것으로 통계청은 분석했습니다.지난해 7월(2.6%) 이후 13개월 만에 최대폭으로 상승했을 것이라는 의미입니다.이에 따라 7월 2.3% 올랐던 서비스 물가는 8월 1.3% 상승에 머물렀습니다.반면 농축수산물은 1년 전보다 4.8% 뛰면서 8월 소비자물가를 크게 끌어올렸습니다.지난해 7월(5.5%) 이후 13개월 만에 최대 폭 상승입니다.이는 전체 물가를 0.37% p 높이는 효과를 냈습니다.수산물(7.5%), 축산물(7.1%), 농산물(2.7%) 순으로 상승률이 높았습니다.수산물은 2023년 2월(8.2%) 이후 2년 6개월 만에 최대 폭 상승을 기록했습니다.축산물도 2022년 6월(9.5%) 이후 최고 상승률이었습니다.전년 동월 대비 상승폭이 큰 품목은 찹쌀(45.6%), 복숭아(28.5%), 고등어(13.6%), 쌀(11.0%), 돼지고기(9.4%), 국산쇠고기(6.6%) 등이었습니다.국산쇠고기는 2022년 1월(7.6%) 이후 3년 7개월 만에 최대 폭으로 뛰었습니다.돼지고기도 2022년 7월(9.5%) 이후 3년 1개월 만에 가장 크게 상승했습니다.전달과 비교하면 파프리카(52.1%), 배추(51.6%), 시금치(50.7%), 토마토(35.9%) 등에서 상승 폭이 컸습니다.통계청 이두원 경제동향통계심의관은 "곡물은 작년 생산량, 재고량 감소로 상승했고, 채소는 최근 폭염 등 영향으로 출하량 줄어들었다"며 "수산물은 재고량 감소, 축산물은 도축마릿수 감소가 각각 영향을 미쳤다"고 분석했습니다.7월부터 풀린 소비쿠폰의 축산물가 상승 영향에 관해선 "수요가 더 늘어난 부분이 있다"며 "다만 공급 측면에서도 돼지·소고기 도축마릿수 감소, 돼지고기 수입량 감소 등 복합적인 요인이 작용한 것으로 보인다"고 설명했습니다.가공식품은 1년 전보다 4.2% 올라 고공행진을 이어갔습니다.김치(15.5%), 커피(14.6%) 등에서 상승 폭이 컸습니다.이두원 심의관은 "일부 품목에서 세일이 끝난 영향으로 전월(4.1%)보다 상승폭이 커졌다"고 말했습니다.경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 1.3% 상승했습니다.전월(2.0%)에 비해 크게 떨어졌습니다.자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수 상승률은 1.5%였습니다.역시 전달(2.5%)보다 크게 낮아졌습니다.생활물가지수 가운데 '식품'은 3.9% 상승했지만, '식품 이외'는 0.1% 하락했습니다.(사진=연합뉴스)