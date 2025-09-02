[자막뉴스] 윤 지지자들이 보낸 영치금 3억 1천만 원

서울구치소에 수감되어 있는 윤석열 전 대통령에게 지지자들이 보낸 영치금이 3억 원이 넘는 거로 나타났습니다.



박은정 조국혁신당 의원실이 확보한 윤 전 대통령 보관금 대장에 따르면, 윤 전 대통령이 수감된 지난 7월 11일부터 지난달 29일까지 지지자들이 입금한 영치금은 총 3억 1천29만 2천973원에 달합니다.



이 중 7월 15일부터 지난달 29일까지 '변호사비와 치료비' 명목으로 출금된 금액이 3억 100만 원, '본인 계좌로 송금 요청' 내용이 적시된 금액은 600만 원입니다.



그 외 생필품, 간식 등 구매 명목인 '수용자 구매'로 사용한 금액은 202만 7천973원으로 나타났습니다.



개인이 보관할 수 있는 영치금 한도는 400만 원으로, 이 한도가 넘으면 구치소가 수용자 명의 통장을 개설해 돈을 옮긴 뒤 석방할 때 한번에 지급합니다.



그런데 윤 전 대통령 측은 영치금 한도인 400만 원이 채워질 때마다 꼬박꼬박 외부 계좌로 출금 이체한 거로 드러났습니다.



총 이체 건수는 81회에 달합니다.



실명으로 보낸 지지자도 있지만, 일부 지지자들은 '힘내세요', '윤어게인', '대통령님 사랑해요', '건강하세요' 등 문구를 기재해 보낸 거로 나타났습니다.



앞서 윤 전 대통령이 지난 1월 구속돼 52일 동안 서울구치소에 수감됐을 당시 영치금은 총 450만 원이었습니다.



이 중 배우자 김건희 여사 이름으로 1월 17일 50만 원, 장모 최은순 씨 이름으로 1월 20일 100만 원이 입금된 것으로 파악됐습니다.



윤 전 대통령은 이 중 58만 4천700원을 수용자 구매로 사용했고, 나머지 금액 391만 5천300원은 윤 전 대통령이 3월 8일 법원의 구속 취소 결정으로 풀려나면서 출금한 것으로 추정됩니다.



