뉴스

[자막뉴스] 윤 지지자들이 보낸 영치금 3억 1천만 원

이호건 기자
작성 2025.09.02 10:01 수정 2025.09.02 10:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
서울구치소에 수감되어 있는 윤석열 전 대통령에게 지지자들이 보낸 영치금이 3억 원이 넘는 거로 나타났습니다.

박은정 조국혁신당 의원실이 확보한 윤 전 대통령 보관금 대장에 따르면, 윤 전 대통령이 수감된 지난 7월 11일부터 지난달 29일까지 지지자들이 입금한 영치금은 총 3억 1천29만 2천973원에 달합니다.

이 중 7월 15일부터 지난달 29일까지 '변호사비와 치료비' 명목으로 출금된 금액이 3억 100만 원, '본인 계좌로 송금 요청' 내용이 적시된 금액은 600만 원입니다.

그 외 생필품, 간식 등 구매 명목인 '수용자 구매'로 사용한 금액은 202만 7천973원으로 나타났습니다.

개인이 보관할 수 있는 영치금 한도는 400만 원으로, 이 한도가 넘으면 구치소가 수용자 명의 통장을 개설해 돈을 옮긴 뒤 석방할 때 한번에 지급합니다.

그런데 윤 전 대통령 측은 영치금 한도인 400만 원이 채워질 때마다 꼬박꼬박 외부 계좌로 출금 이체한 거로 드러났습니다.

총 이체 건수는 81회에 달합니다.

실명으로 보낸 지지자도 있지만, 일부 지지자들은 '힘내세요', '윤어게인', '대통령님 사랑해요', '건강하세요' 등 문구를 기재해 보낸 거로 나타났습니다.

앞서 윤 전 대통령이 지난 1월 구속돼 52일 동안 서울구치소에 수감됐을 당시 영치금은 총 450만 원이었습니다.

이 중 배우자 김건희 여사 이름으로 1월 17일 50만 원, 장모 최은순 씨 이름으로 1월 20일 100만 원이 입금된 것으로 파악됐습니다.

윤 전 대통령은 이 중 58만 4천700원을 수용자 구매로 사용했고, 나머지 금액 391만 5천300원은 윤 전 대통령이 3월 8일 법원의 구속 취소 결정으로 풀려나면서 출금한 것으로 추정됩니다.

(구성 : 이호건, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지