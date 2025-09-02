김정은, 중국 방문 앞서 ICBM 고체엔진 생산 실태 파악

▲ 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 1일 미사일 총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해 탄소섬유 복합재료 생산 공정과 대출력 미사일 발동기 생산 실태를 파악했다고 2일 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 열병식에 참가하기 위해 평양을 출발하기에 앞서 대출력 미사일 엔진 생산 실태를 파악했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.조선중앙통신은 김정은이 어제(1일) 미사일총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해, 탄소섬유 복합재료 연구분야 전문가들을 만났다고 전했습니다.중앙통신은 김정은이 해당 연구소가 탄소섬유복합재료를 이용한 대출력 고체엔진을 제작하고 지난 2년간 8차례의 지상 분출 시험을 통해 엔진의 믿음성과 정확성을 검증한 시험 결과를 파악했다고 전했습니다.북한은 탄소섬유 복합재료를 이용한 신형 고체엔진이 대륙간탄도미사일 화성-19형 계열과 차세대 대륙간탄도미사일 화성-20형에 이용될 계획이라고 밝혔습니다.김정은이 어제 오후 중국 방문을 위해 평양을 출발한 만큼, 김정은의 연구소 방문은 어제 오전 이뤄진 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)