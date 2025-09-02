오현규, 슈투트가르트 이적 무산…"메디컬테스트 탈락·이적료 이견"

▲ 오현규 선수

벨기에 프로축구 헹크에서 뛰는 축구 대표팀 스트라이커 오현규(24세)의 독일 분데스리가 슈투트가르트 이적이 무산됐습니다.독일 키커는 "슈투트가르트와 헹크, 오현규 측 대리인의 협상이 몇 시간 동안 이어졌지만 결국 성과 없이 끝났다. 예정됐던 이적은 무산됐다"고 보도했습니다.슈투트가르트 전문 기자인 펠릭스 아르놀트도 자신의 사회관계망서비스에 "오현규가 메디컬테스트에서 탈락했다. 이적료는 2천700만 유로(약 440억 원)로 추산된다. 슈투트가르트는 이적 시장 마감일에 새로운 영입을 발표하지 않을 가능성이 크다"고 전했습니다.앞서 독일 매체들은 오현규가 슈투트가르트 이적을 앞두고 1일(독일 현지 시간) 메디컬테스트를 받을 예정이라고 전했지만, 하루 만에 '이적 무산'이라는 정반대의 결과가 나왔습니다.키커는 이에 대해 "메디컬테스트에서 오현규가 슈투트가르트의 의문을 완전히 해소하지 못했다. 슈투트가르트는 이적에 원칙적으로 반대하지 않았지만, 헹크와 합의에 실패했다. 슈투트가르트는 이적료로 2천만 유로를 고려했지만, 벨기에 언론에 따르면 헹크는 2천800만 유로를 원했다"고 전했습니다.이어 "9년 전 오현규가 십자인대를 다쳤던 게 걸림돌이 될 수도 있었을 것이다. 하지만 이후 아무 문제 없이 셀틱(스코틀랜드), 헹크, 한국 대표팀에서 정상적으로 활약했다"며 "슈투트가르트는 과거에 디디를 영입할 당시 십자인대가 온전치 않았지만 메디컬테스트에서 발견되지 않았고, 결국 입단 이후 수술대에 올라 팬들에게 충격을 준 적이 있다"고 덧붙였습니다.