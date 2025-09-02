50대 그룹 오너가 자산 상반기만 33조 증가…삼성 이재용 1위

▲ 이재용 회장

올해 상반기 국내 50대 그룹 오너 일가의 자산가치가 33조 원 가까이 늘어난 것으로 나타났습니다.리더스인덱스가 50대 그룹 오너 일가 중 계열사 지분을 보유한 623명의 자산가치 증감 현황을 분석한 결과, 이들의 총자산은 올해 초 대비 32조 9천391억 원 증가한 144조 4천857억 원으로 집계됐습니다.이번 조사는 상장사와 비상장사를 모두 포함했습니다.상장사는 올해 1월 2일과 8월 29일 종가를 비교했고, 비상장사는 결산자료 및 반기보고서를 참고해 순자산가치를 계산했습니다.자산 증가 1위는 이재용 삼성전자 회장입니다.이 회장의 자산은 상반기에만 4조 7천167억 원 늘어 약 16조 6천267억 원을 기록했습니다.보유 상장사 주가 상승의 영향으로 분석됩니다.특히 삼성물산의 주가가 올해 초 대비 48% 넘게 뛰며 이 회장이 보유한 19.9%의 지분 가치를 1조 8천465억 원 끌어올렸습니다.이부진 호텔신라 사장(1조 9천444억 원↑), 홍라희 리움미술관 명예관장(1조 6천982억 원↑), 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장(1조 5천865억 원↑) 등 삼성가의 자산은 올해에만 총 10조 446억 원 불어났습니다.개인 자산 증가 2위는 조현준 효성그룹 회장으로, 1조 9천873억 원이 증가해 총 2조 9천964억 원을 기록했습니다.조석래 명예회장 별세 이후 지분 증여와 형제간 지분 맞교환 등을 거치며 자산이 급증했습니다.정의선 현대차그룹 회장은 현대글로비스 무상증자 효과로 보유 지분의 가치가 크게 뛰며 자산이 1조 8천348억 원 늘었습니다.현대오토에버, 현대차의 주가 상승도 자산 확대에 기여했습니다.반면 신창재 교보생명 회장은 보유 지분의 평가액이 25.2%(약 8천301억 원) 떨어지며 개인 자산이 3조 2천980억 원에서 2조 4천680억 원으로 감소했습니다.넥슨 창업자 고 김정주 회장의 배우자인 유정현 엔엑스씨(NXC) 의장의 자산도 2천억 원 이상 줄었습니다.엔엑스씨 보유분 일부 매각과 함께 주당 순자산가치가 절반 가까이 떨어지며 감소 폭이 컸습니다.리더스인덱스는 "삼성 일가의 계열사 보유주 주가 상승이 전체 증가분의 약 3분의 1을 차지하며 큰 영향을 미쳤다"며 "지분 증여와 비상장사 가치 상승도 주요 그룹 총수 일가의 자산 확대를 이끌었다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)