뉴스

최교진 후보자 막말·음주운전 논란…청문회 증인은 0명

박찬범 기자
작성 2025.09.02 07:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(2일) 국회에선 최교진 교육부 장관 후보자와 이억원 금융위원장 후보자에 대한 인사청문회가 열립니다. 최 후보자는 막말 논란과 함께 음주운전 전력이 드러난 상태라 여야의 치열한 공방이 예상됩니다.

박찬범 기자입니다.

<기자>

국민의힘은 논문 표절 논란 등으로 낙마한 이진숙 전 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 이어, 새로 지명된 최교진 후보자도 부적격자라며, 오늘 최 후보자 청문회에 화력을 집중하겠다고 공언했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 (지난달 29일) : 교육위는 청문회를 두 번씩이나 하게 되어서 위로의 말씀을 드려야 할지, 아니면 감사의 말씀을 드려야 할지 모르겠는데, 최교진, 삼세판 가십시다, 삼세판.]

최 후보자는 세종교육감 시절인 지난 2019년, 박정희 전 대통령이 서거한 날인 10월 26일을 '탕탕절'이라고 부르는 글을 SNS에 올려 막말 논란이 불거졌고, 지난 2003년, 혈중알코올농도 0.187% 상태로 음주운전을 하다 적발돼 벌금 200만 원을 선고받은 사실도 드러났습니다.

최 후보자는 SNS 글엔 "일부 표현이 과했던 점을 사과한다"고, 음주운전엔 "적발 이후 운전하지 않는다"고 각각 입장을 냈습니다.

여야 합의 불발로 청문회에 증인과 참고인은 나오지 않습니다.

[김영호/국회 교육위원장 (지난달 25일) : 그동안 간사 간 협의를 진행했는데 이번 인사청문회에 출석 요구하는 증인·참고인은 없습니다.]

이억원 금융위원장, 원민경 여성가족부 장관, 주병기 공정거래위원장 후보자에 대한 국회 인사청문회도 이번 주 진행됩니다.

이번 주에 열리는 장관급 청문회 4건 가운데 3건의 경우 증인도, 참고인도 없이 진행됩니다.

(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 홍지월)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지