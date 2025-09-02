뉴스

4성 장군 전원 물갈이…합참의장 2번 연속 비육군 출신

김태훈 국방전문기자
작성 2025.09.02 07:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

저희가 지난주 보도해드렸던 대로 군의 대장급 인사 7명이 모두 자리에서 물러났습니다. 현역 서열 1위인 합참의장엔 공군 출신이 임명됐는데, 두 번 연속으로 육군 출신이 아닌 인사가 합참의장이 된 건 이번이 처음입니다.

김태훈 국방전문기자입니다.

<기자>

국방부는 합참의장과 육해공군 참모총장, 한미연합사 부사령관, 육군 지상작전사령관과 제2작전사령관 등 7명의 대장을 전역시키기로 확정했습니다.

기존 대장 가운데 1명을 현역 서열 1위인 합참의장에 임명하는 게 관례였지만, 이번 인사로 12·3 비상계엄 때 군 수뇌였던 7명의 대장 전원이 군복을 벗게 되는 겁니다.

[이경호/국방부 부대변인 : 대장급 장성을 전원 교체함으로써 인적 쇄신을 도모하고 군을 조기에 안정화시켜 나갈 것입니다.]

신임 합참의장엔 공군 중장인 진영승 전략사령관이 내정됐습니다.

해군 출신인 김명수 현 합참의장에 이어서 연속으로 비육군 출신이 합참의장이 되는 건 처음입니다.

12·3 계엄의 중추로 지목된 육군에 대한 메시지로 풀이됩니다.

다만 김규하 육군참모총장 등 신임 육군 대장 4명 가운데 3명이 육사 출신으로, 계엄 사태 여파에도 육사 출신이 대거 기용됐습니다.

'비육사 육군 대장'은 육군3사관학교 출신으로 제2작전사령관을 맡게 된 김호복 지상작전사령부 부사령관 1명입니다.

해군참모총장엔 강동길 합참 군사지원본부장, 공군참모총장엔 손석락 공군 교육사령관이 각각 임명될 예정입니다.

국회 인사청문 대상인 합참의장을 제외한 4성 장군 보직자 6명은 국무회의를 거쳐 이재명 대통령이 임명합니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 전유근)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지