축구대표팀 미국 도착…7일 미국, 10일 멕시코와 평가전

▲ 대한민국 축구대표팀이 미국·멕시코와 평가전을 위해 1일 인천국제공항 2터미널을 통해 출국하고 있다.

2026 북중미 월드컵 본선 대비 체제에 돌입한 축구 대표팀이 월드컵 공동 개최국인 미국, 멕시코와 평가전을 위해 미국에 입성했습니다.홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 1일(현지 시간) 뉴욕 존 F.케네디 공항을 통해 미국에 도착했습니다.지난 6월 북중미 월드컵 아시아 3차 예선을 통해 10회 연속 본선 진출을 확정한 대표팀은 이후 첫 A매치 기간인 이번 달 미국, 멕시코와 2연전을 통해 본선에 대비한 모의고사에 본격적으로 들어갑니다.대표팀은 한국시간 7일 오전 6시 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 미국과 맞붙고, 10일 오전 10시엔 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와 대결합니다.이번 평가전을 위해 홍 감독은 26명의 선수를 소집했고, 그중 K리그 소속 선수 9명이 어제 인천국제공항을 통해 출발해 14시간여의 비행을 거쳐 뉴욕에 도착했습니다.일본 J리그를 비롯해 해외 리그에서 뛰는 선수 17명은 현지로 곧장 합류합니다.이달 만나는 미국과 멕시코는 9개월 앞으로 다가온 월드컵 개최국이자 북중미의 강호들입니다.멕시코가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위, 미국이 15위로 모두 한국(23위) 보다 높습니다.이 때문에 대표팀으로선 이번 평가전을 본선 개최지 적응은 물론 선수 기량과 경쟁력 점검, 전술 시험의 기회로 두루 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다.도착 첫날 대표팀은 숙소에서 가벼운 스트레칭 등으로 여독을 풀고 현지 시간 2일 오후(한국시간 3일 새벽) 뉴욕에서 첫 현지 훈련에 나설 예정입니다.(사진=연합뉴스)