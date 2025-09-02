1. 김정은 열차 단둥 지나…오늘 오후 베이징 도착



김정은 북한 국무위원장이 내일(3일) 열리는 중국 전승절 열병식 참석을 위해 어제 전용열차로 평양을 출발했습니다. 열차는 오늘 새벽 중국 단둥을 지났고 오후쯤 베이징에 도착할 예정입니다.



2. 서희건설 회장 오늘 소환…윤 "검사 해봤냐" 저항



김건희 여사에게 귀금속을 건네고 사위의 인사를 청탁한 의혹을 받는 이봉관 서희건설 회장과 사위 박성근 전 총리 비서실장이 오늘 특검에 소환됩니다. 윤석열 전 대통령이 체포 영장 집행에 불응하며 완강히 저항했던 상황도 구치소 CCTV를 열람한 여권 의원들에 의해 알려졌습니다.



3. '내란특별재판부' 설치 시도…"사법부 독립 침해"



민주당 일각에서 12.3 비상계엄 사건을 전담하는 '내란특별재판부'를 설치하자는 주장이 나왔습니다. 법원행정처는 "사법부 독립을 침해할 소지가 있다"고 우려했습니다.



4. 강릉 가뭄 악화일로…시간제·격일제 급수 검토



가뭄 장기화로 식수난을 겪는 강릉의 저수율이 14%대까지 떨어졌습니다. 저수율이 10퍼센트 아래로 떨어질 경우 시간제나 격일제 급수에 들어가기로 했습니다.