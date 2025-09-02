전기자전거에 개 매달고 죽을 때까지 달려…50대 견주 구속영장

▲ 대형견 전기자전거에 매달고 죽을 때까지 달린 50대 A 씨

천안동남경찰서는 자신이 키우던 개를 전기자전거에 매달고 달려 죽게 하는 등 반려견을 학대한 혐의(동물보호법 위반)로 50대 A 씨에 대한 사전 구속영장을 신청했다고 어제(1일) 밝혔습니다.A 씨는 지난달 22일 오후 7시 52분 천안시 동남구 신부동 천안천 산책로에서 콜리 품종의 대형견인 '파샤'를 전기자전거에 매단 뒤 시속 10∼15㎞ 속도로 30분 이상 달려, 결국 이 개를 죽게 한 혐의입니다.헐떡거리며 피를 흘리는 상태로 전기자전거에 끌려가는 개를 본 시민들이 A 씨를 제지한 뒤 경찰과 천안시청 등에 신고했습니다.당시 천안은 기온 28.1도, 습도 79％의 후텁지근한 날씨였습니다.구조된 개는 동물보호센터 이송 도중 죽었는데, 조사 결과 초크체인(훈련용 목줄)이 계속해서 목을 압박하면서 호흡곤란, 열탈진 등을 겪은 것으로 추정됩니다.경찰은 제보 영상과 사망한 개의 상태 등을 토대로 견주가 잔인한 방법으로 개를 죽게 했다고 봤고, A 씨가 상가주택 옥상의 열악한 환경에서 두 마리의 개를 키우며 방치·학대한 혐의도 있다고 판단했습니다.경찰 관계자는 "A 씨가 최근 콜리 품종의 개 한 마리를 타 지역으로 분양했는데, 당시 건강과 몸 상태가 좋지 않아 학대가 의심된다는 수분양자의 진술도 확보했다"고 밝혔습니다.이에 대해 A 씨는 "개가 살이 쪄 운동시키려고 한 것일 뿐 죽일 의도는 없었다"고 진술하며 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.이 같은 내용이 온라인커뮤니티 등으로 확산하며 동물복지권과 시민단체 등을 중심으로 견주에 대한 구속 수사와 엄중한 처벌을 촉구하는 온라인 청원이 이어져 왔습니다.사회적협동조합 '빠띠'가 운영하는 온라인 플랫폼에는 '파샤 사건의 엄벌을 촉구한다'는 제목의 서명운동이 지난달 28일부터 진행 중인데, 이날 오후 4시 기준 4만 900명이 넘는 인원이 동참했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)