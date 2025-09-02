6·27 규제 적용돼도…잠실르엘 1순위 청약률 632대 1

서울 송파구 신천동 '잠실 르엘'(미성·크로바아파트 재건축)이 600대 1을 훌쩍 넘는 청약 경쟁률을 기록했습니다.



어제(1일) 한국부동산원 청약홈에 따르면 잠실르엘은 이날 1순위 청약에서 110 가구 모집에 6만 9천476명이 신청해 평균 경쟁률 631.6대 1을 나타냈습니다.



이는 올해 들어 지난 7월 서울 성동구 '오티에르 포레'의 1순위 청약 평균 경쟁률(688.1대 1) 다음으로 높은 기록입니다.



다만, 오티에르포레는 수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하는 6·27 대출 규제 시행 이전에 모집 공고를 해 규제를 적용받지 않았습니다.



반면 잠실르엘은 대출 규제를 적용받았음에도 뜨거운 청약 열기를 나타낸 것입니다.



이 단지는 지난달 29일 진행된 특별공급에서 106 가구 모집에 3만 6천695명이 신청했습니다.



특별공급과 일반공급을 합쳐 10만 명이 넘은 청약자가 몰린 셈입니다.



주택형 별로 전용면적 59㎡B가 761.7대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였으며 이어 전용 74㎡B(691.2대 1), 전용 74㎡C(596.9대 1), 전용 45㎡(433.7대 1), 전용 51㎡(382.7대 1)의 순이었습니다.



잠실르엘은 상한제가 적용돼 분양 가격이 주변 시세 대비 낮은 3.3㎡당 6천104만 원으로 책정됐습니다.



면적별 분양가는 최고가 기준으로 전용 45㎡ 12억 1천450만 원, 전용 51㎡ 13억 6천310만 원, 전용 59㎡B 16억 2천790만 원, 전용 74㎡B 18억 6천190만 원, 전용 74㎡C 18억 6천480만 원 등입니다.



시세 대비 10억 원가량 저렴해 '10억 로또' 청약으로 관심을 끌었습니다.



분양업계 관계자는 "6·27 대출 규제가 적용된 단지 중 가장 높은 청약 경쟁률"이라며 "현금 부자들이 차익을 기대하고 청약한 것으로 보인다"고 설명했습니다.



(사진=롯데건설 제공, 연합뉴스)